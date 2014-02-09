رشد چشمگیر شهرک های صنعتی گیلان بعد از انقلاب اسلامی/ لزوم توسعه اشتغال در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: قبل از انقلاب اسلامی در استان تنها یک شهر صنعتی وجود داشت اما بعد از انقلاب اسلامی ایران رشد شهرک های صنعتی به جهت رسیدن به توسعه پایدار و احساس نیاز به صنعت در کنار کشاورزی در گیلان آغاز شد.

وی اظهارداشت: از ابتدای دهه 70 شرکت شهرک های صنعتی در گیلان تاسیس و عملیات اجرایی احداث نخستین شهرک صنعتی در انزلی در سال 71 شروع شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان تصریح کرد: رشد شهرک های صنعتی و ایجاد امکانات زیر بنایی مورد نیاز صنعت در سالیان بعد از انقلاب بسیار چشمگیر بوده به طوریکه تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در استان اکنون به 29 شهرک و ناحیه صنعتی فعال رسیده است.

وی همچنین یادآورشد: در مسیر توسعه صنعت و شهرک های صنعتی، امکانات زیر بنایی مورد نیاز صنعت نیز در این شهرک ها و نواحی ایجاد و واحد های صنعتی در آن استقرار یافته به طوریکه در حال حاضر در شهرک های صنعتی فعال استان تعداد 635 واحد صنعتی در زمینه تولیدات فلزی،شیمیایی، سلولزی، کانی غیر فلزی، غذایی ،برق و الکترونیک در حال بهره برداری هستند که میزان 13 هزار و 193 نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار شده اند.