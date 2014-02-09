نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان بوشهر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی صنایع دستی، سوغات و هدایای استانهای مختلف ارائه میشود که فرصت مناسبی برای خرید مردم است.
مهرداد ابراهیمی با اشاره به برپایی این نمایشگاه در 120 غرفه، تصریح کرد: جشنواره اقوام ایرانی با حضور سیاه چادر عشایر از جمله برنامههای جانبی این نمایشگاه است که در فضای چهارهزار متر مربع برپا شده است.
وی با اشاره به استقبال بسیار خوب از این نمایشگاه، تصریح کرد: در این جشنواره شاهد حضور عشایر با لباسهای محلی هستیم که در این غرفههای صنایع دستی و غذاهای محلی برای بازدید عموم ارائه میشود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان بوشهر با اشاره به اجرای موسیقی و رقص محلی عشایر در این جشنواره، تاکید کرد: برنامههای مختلفی نیز در کنار این جشنواره برگزار میشود که میتوان به جشن و قرعهکشی اشاره کرد.
نمایشگاه کتاب و عکس در گالری سوره برپا شد
رئیس حوزه هنری بوشهر در ائین گشایش نمایشگاه کتاب و عکس در گالری سوره با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: حوزه هنری بوشهر تلاش های بسیار زیادی را در راستای برگزاری برنامههای دهه مبارک فجر داشته است و برگزاری این نمایشگاه نیز یکی از این برنامهها است.
سیدحسین سیدزاده با اشاره به ارائه کتابهای دانشنامه استان بوشهر در این نمایشگاه ادامه داد: کتابهای این نمایشگاه در موضوعات مختلف فرهنگی و ادبی و هنری و انقلاب و دفاع مقدس ارائه میشود.
وی از برپایی این نمایشگاه تا پایان دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه کرد: برپایی کارگاههای هنری، پخش فیلم و برپایی نمایشگاههای عکس از دیگر برنامههای حوزه هنری در این ایام است.
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