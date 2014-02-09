یادواره شهدای بندر ریگ با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماينده ولي فقيه در سپاه دشتستان عصر یکشنبه در این یادواره اظهار داشت: بعد از انقلاب نوپاي ايران هنوز سپاه و ارتش شكل منظمي نداشتند و كم كم در طول جنگ با توجه به تاكتيك هاي دشمن، رزمندگان ما شيوه جنگيدن را ياد گرفتند.

حجت الاسلام يحيايي گفت: همين كوچه بازاري ها كه جنگيدن را درست بلد نبودند در نهايت كاري كردند كه جهان در برابر اراده آهنين آنها زانو زد.

یحیایی ادامه داد: شعار ملت ايران مبارزه با ظلم و حمايت از مظلوم است و فرقي نمي كند اين مظلوم چه كسي، كجا و در بحرين يا در غزه باشد؛ شعار پيشوايان ديني ما دفاع و حمايت از مظلوم است.

شبکه‌های فارسی‌زبان طرح تفرقه انگيز شيعه برائتي را دنبال مي‌كنند

وی اضافه کرد: اكنون 15 شبكه فارسي زبان به اصطلاح شيعه به نام مبارك اهل بيت (ع) طرح تفرقه انگيز شيعه برائتي را دنبال مي كنند.

یحیایی خاطر نشان ساخت: شيعيان بدانيد كه اين شبكه ها از لندن و آمريكا هدايت مي شوند و هدف آنها تحريك شيعيان بر عليه برادران اهل سنت مي باشد.

نماينده ولي فقيه در سپاه دشتستان در پایان گفت: شيعيان آگاه باشيد و فريب اين دسيسه ها را نخوريد اين جريان، جريان بسيار خطرناكي است.

حضور در یادواره شهدا كمتر از حضور در جبهه‌هاي حق عليه باطل نيست

فرمانده حوزه مقاومت بندرريگ نیز در این یادواره اظهار داشت: همان گونه كه زنده نگه داشتن ياد شهدا كمتر از شهادت نيست، حضور در محفل گراميداشت ياد شهدا كمتر از حضور در جبهه هاي حق عليه باطل نيست.

سرگرد پاسدار مهدي خدري گفت: آزادي، عزت و سربلندي امروز ميهن، جان و سلامتي خود را مديون شهيدان هستيم و در واقع ما هرچه داريم از بركت خون شهيدان است. خدری ادامه داد: شهيدان از امام خود خميني كبير (ره) درس عشق آموختند و در جبهه عشق نیز سوختند.

وی اضافه کرد: بسیار خوشحال و خرسندم که می بینم جواناني كه در دوران جنگ متولد نشده اند، امروز حضور پرشوري در محفل سبز شهدا دارند.

فرمانده حوزه مقاومت بندرريگ در پایان گفت: ما بايد قدر اين جوانان را بدانيم چون اين جوانان به هنگام سختي و كارزار است كه ارزش و توانايي خود را نشان مي دهند.