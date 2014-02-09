تصویربرداری از پلنگ در حال تعقیب گله برای نخستین بار در کشور

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حدود 10 روز قبل یکی از عکاسان خوش ذوق حیات وحش کشور در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی موفق به ثبت تصاویری استثنائی از پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره شده است.

به گفته وی، تصاویر تهیه شده در روز نشان می دهد یک پلنگ عظیم الجثه به منظور شکار، دسته ای کل و بز وحشی را تعقیب می کند. ثبت تصویر همزمان پلنگ ایرانی در حال تعقیب شکار در نوع خود بی نظیر است.

علی برگر عکاس خوش ذوق و توانای حیات وحش در این باره گفت: حدود 10 روز قبل که به منظور عکاسی به پارک ملی تندوره سفر کرده بودم، حوالی ساعت 12 ظهر دسته ای کل و بز وحشی که به نقطه ای خاص خیره شده بودند توجهم را جلب کرد.

وی افزود: حدود 30دقیقه کل و بزها را زیر نظر داشتم که بدون هیچ حرکتی به یک نقطه نگاه می کردند که ناگهان رم کرده و به سرعت شروع به فرار کردند.در همین زمان متوجه یک پلنگ شدم که گله کل و بزها را تعقیب می کرد و موفق شدم از فاصله حدودا 50 متری از پلنگ و دسته بزهای وحشی در حال فرار عکس بگیرم.

