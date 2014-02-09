9 طرح دامپروری و کشاورزی در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولین شهرستان خرم آباد طرح آبیاری تحت فشار واقع در روستای تقی آباد آبستان افتتاح شد.

مهرداد غضنفری ادامه داد: این طرح کشاورزی با استفاده از 165 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 29 میلیون ریال آورده مجری در سطح پنج هکتار از اراضی کشاورزی مرکز استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: همچنین طرح آبیاری تحت فشار واقع در روستای میر احمدی بخش زاغه با استفاده از 175 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 35 میلیون ریال آورده مجری طرح در سطح پنج هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: همچنین علاوه بر این طرح ها امروز چهار طرح آبیاری بارانی 30 هکتاری در بخش چقابل در روستاهای چغازال، مد آباد، دولت آباد و گنجه با اشتغالزایی 25 نفر به بهره برداری رسید.

غضنفری یادآور شد: همچنین امروز سه طرح دامپروری 20 هزار قطعه ای مرغ گوشتی نیز با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان ازنا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.