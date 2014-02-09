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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۴۵

رحیمی به مهر خبر داد:

علی نصیریان، ابراهیم حاتمی کیا و سعید راد میهمانان ویژه اختتامیه فیلم فجر در کرمانشاه

علی نصیریان، ابراهیم حاتمی کیا و سعید راد میهمانان ویژه اختتامیه فیلم فجر در کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: اختتامیه جشنواره فیلم فجر با حضور هنرمندان بزرگ عرصه سینما از جمله علی نصیریان، ابراهیم حاتمی کیا و سعید راد برگزار می شود.

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون که پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر در استان کرمانشاه را پشت سر گذاشته ایم بالغ بر 6 هزار نفر در سینما آزادی کرمانشاه به تماشای فیلم های جشنواره نشسته اند.

زنگنه گفت: این استقبال از فیلم های جشنواره فجر نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: این استقبال و مراجعه چشمگیر مردم به سینما آزادی در حالی است که شاهد رعایت همه شئونات فرهنگی و نظم از سوی مردم فرهیخته کرمانشاه هستیم و تا کنون مسئولین سینما آزادی از این موضوع اعلام رضایت کرده اند.

وی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم در نظرسنجی ها از فیلم "چ" که روایت گوشه ای از مبارزات مردم در دفاع مقدس و حماسه آزادسازی پاوه با رشادت های شهید چمران است، موفق شدیم که امروز را با اکران سه سانس فوق العاده برای این فیلم برنامه ریزی کنیم.

رحیمی همچنین از رسیدن فیلم "معراجی ها" به کارگردانی مسعود دهنمکی به جشنواره فیلم فجر کرمانشاه خبر داد و گفت: این فیلم روز جمعه بیست و پنجم در سه سانس ساعت14 تا 16، 18 تا 20 و 22 تا 24 اکران خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم فجر با حضور هنرمندان بزرگ عرصه سینما ازجمله علی نصیریان، ابراهیم حاتمی کیا و سعید راد خبر داد.

کد مطلب 2233128

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