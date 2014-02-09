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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۵۴

از سوي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي؛

مسيرهاي راهپيمايي 22 بهمن در بجنورد اعلام شد

مسيرهاي راهپيمايي 22 بهمن در بجنورد اعلام شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: رييس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي خراسان شمالي مسيرهاي راهپيمايي يوم الله بيست و دوم بهمن در مركز اين استان را اعلام كرد.

حجت الاسلام محمدعلي سالاري در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: راهپيمايي يوم الله بيست و دوم بهمن ماه در بجنورد، مركز خراسان شمالي صبح روز سه شنبه بيست و دوم بهمن ماه از محل ميدان شهيد بهشتي بجنورد آغاز مي شود و تا محل مصلاي بزرگ امام خميني(ره) اين شهر ادامه دارد.

حجت الاسلام سالاري با دعوت از اقشار مختلف مردم براي حضور گسترده و پرشور در اين مراسم ملي، اظهار داشت: سخنران ویژه مراسم راهپیمایی روز بيست و دوم بهمن ماه در بجنورد حجت الاسلام والمسلمين محمدباقر فرزانه، امام جمعه موقت مشهد و ريیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی است.

رييس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي خراسان شمالي اضافه كرد: در اين روز علاوه بر راهپيمايي و تظاهرات و سخنراني سخنران ويژه، برنامه هاي ديگري از جمله اجراي سرود انقلاب توسط هزار و 357 نفر از دانش آموزان مدارس بجنورد و قرائت قطعنامه پاياني يوم الله بيست و دوم بهمن ماه برگزار مي شود.

کد مطلب 2233129

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