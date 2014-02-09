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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۵۳

هفته بیست و یکم سوپرلیگ والیبال کشور/

پیروزی سه امتیازی شهرداری تبریز پس از دو هفته ناکامی

پیروزی سه امتیازی شهرداری تبریز پس از دو هفته ناکامی

تبریز – خبرگزاری مهر: تیم شهرداری تبریز پس از دو هفته ناکامی در سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور امروز توانست میهمان خود تیم بازرگانی جواهری گنبد را در خانه شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور (جام ولایت) عصر امروز با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از این بازی ها و در سالن شهید صمد اقدمی تبریز تیم شهرداری این شهر موفق شد تیم بازرگانی جواهری گنبد را با نتیجه سه بر شکست دهد.

در این بازی که با استقبال خوب والیبالدوستان تبریزی به انجام رسید، تیم شهرداری در ست های دوم، سوم و چهارم توانست به برتری رسیده و تنها ست اول را به حریف واگذار کند.

در ست اول این بازی شهرداری بازی خوبی انجام نداد و در سوی مقابل نمایش برتر تیم بازرگانی جواهری سبب شد در پایان این ست حساب 25 بر 18 به سود تیم میهمان به ثبت برسد. ست دوم اما حکایت از برتری هفت پوئنی شاگردان حسین معدنی برابر تیم گنبدی داشت و این بار تیم میزبان بود که با نتیجه مشابه 25 بر 18 صاحب برتری شود.

ست سوم این بازی اما رقابت پایاپای دو تیم را تا امتیاز 28 به دنبال داشت که در نهایت، تیم شهرداری با ایجاد اختلاف دو پوئنی توانست به امتیاز 30 رسیده و دومین ست متوالی را از گنبد بگیرد.

در ست چهارم تیم میهمان تلاش زیادی به کار گرفت تا این ست را پیروز شده و حداقل یک امتیاز از این بازی بیرون از خانه کسب کند اما تیم شهرداری با حمایت هواداران خود این ست را هم با نتیجه 25 بر 21 پیروز شد تا هر سه امتیاز این دیدار خانگی را به مجموع اندوخته هایش در لیگ اضافه کند.

این پیروزی در حالی برای تیم شهرداری تبریز حاصل شد که در دو هفته گذشته برابر تیم های سایپا و نونی کشاورز تن به شکست داده بود.

شهرداری تبریز با برتری برابر تیم بازرگانی جواهری گنبد، 31 امتیازی شد تا در فاصله یک هفته مانده به انتهای مرحله مقدماتی لیگ امسال از حضور در مرحله پلی آف مطمئن باشد.

کد مطلب 2233130

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