سومین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه بسیج هنرمندان قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر یکشنبه با حضور علی اکبریان فرماندار تاکستان، شاه مرادی بازیگر فیلم اخراجی ها، کشاورز مسئول فرهنگی سپاه استان و جمعی ازهنرمندان در سالن ارشاد شهرستان تاکستان برگزار شد منتخبان سومین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه بسیج هنرمندان استان معرفی شدند.

در بخش فیلمنامه رتبه اول برای فیلمنامه بلیت به گیتی باقری تغلق گرفت و لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال را دریافت کرد.

رتبه دوم ( مشترک)، لوح سپاس وجایزه نقدی به مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال به حمیده حبیب وند برای فیلمنامه" قلبهای گشاده" و"اسماء حامدی فر" برای فیلمنامه "آسمان" و رتبه سوم ( مشترک) لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به سمیه بکشلو"برای فیلمنامه" گلها حرف می زنند" و لیلا روغنگیر قزوینی برای فیلمنامه"سوژه، دو نقطه" تعلق گرفت.

هیئت داوران در بخش فیلمنامه انیمیشن لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال را به لیلا روغنگیر قزوینی برای فیلمنامه انیمیشنی"سر چشمه" اهدا کرد.

در بخش فیلم داستانی هیئت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه برتر ندانست، در نماهنگ هم هیچ اثری شایسته دریافت جایزه برتر نبود اما در این بخش لوح سپاس و جایزه نقدی مبلغ یک میلیون ریال به سید امیررضا تقوی برای نماهنگ " لیلا " اهداء شد.

در بخش انیمیشن: لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال مشترکا به فرهاد نجفی فرد برای فیلم انیمیشن"مکعب" و علیرضا طاهری برای فیلم انیمیشن "جزیره بیداری" در بخش مستند لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال به حسن عطارها برای فیلم مستند"حرف و نی" داده و لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به شهرام طاهری برای فیلم مستند" زندگی خاکی" اهداء شد.

همچنین محمد فخریان برای فیلم داستانی"مزد خدا" به عنوان کارگردان برتر معرفی شد و لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال را دریافت کرد.

هیئت داوران در بخش فیلمنامه فیلم داستانی هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه برتر ندانست اما در بخش تدوین لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریالی را به حامد فارسی برای تدوین فیلم های داستانی"ریختن به شعور نور" و" به هوای باران " اهداء کرد.

در بخش تصویربرداری لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال به طور مشترک به محسن دهقان نژاد برای تصویربرداری فیلم داستانی"نغمه لاله های دشت" و سعید ترابی برای تصویربرداری فیلم داستانی"آسمان سر پناه" اهداء شد و در بخش بازیگر برتر زن سحر حاجی آقاسی "برای بازی در فیلم داستانی" سراب" سید محمدرضا حسینی برای بازی در فیلم داستانی "مزد خدا" به عنوان بازیگر مرد برتر معرفی شد.

هیئت داوران، لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال را به لحاظ نگاه نو و استفاده از بضاعتهای بصری، برای بیان موضوع و فضا سازی هم به مریم کریمی برای فیلم داستانی "ریختن به شعور نور" و به لحاظ خلاقیت در استفاده از جلوه های ویژه رایانه ای به محمد برادران برای فیلم"ضد صهیون" اهداء کرد.

در بخش فیلم های 100 ثانیه ای رسیده به جشنواره هم لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال را مشترکا به هادی بهرامیان برای فیلم 100 ثانیه ای"نزدیکتر" و عبدالرضا فلاحی برای فیلم 100 ثانیه ای" مدادرنگی " اهدا کرد.

مجتبی یعقوبی دبیر جشنواره در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این جشنواره 81 اثر شرکت کرده بود که در بخش فیلم داستانی 21 اثر، فیلم مستند 18 اثر، انیمیشن 19 اثر، بخش نماهنگ سه اثر و 20 فیلمنامه رقابت کردند.

وی افزود: جشنواره امسال نسبت به دوره های قبل از استقبال بسیار خوب هنرمندان برخوردار بود و کیفیت آثار ارائه شده نیز در حد بسیار مطلوبی بوده است.

یعقوبی در خصوص محور آثار شرکت کننده در جشنواره هم تصریح کرد: بازخوانی ارزشها و آرمانهای انقلاب، هشت سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی و مقاومت ملل، انتظار، امید و آرمان گرایی، مضامین آئینی اجتماعی، تحقق شعار سال از محورهای این جشنواره بود.

وی بیان کرد: این جشنواره در بخشهای فیلم داستانی، فیلم مستند، انیمیشن، نماهنگ و فیلمنامه نویسی برگزار شد.

داوری جشنواره سوم را زینال خیری، داود شفیع خوانی و بابک سبحانی نژاد بر عهده داشتند.