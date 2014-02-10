تیم فوتبال پاس همدان از سد راهیان کرمانشاه عبور نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان در چهارچوب هفته نوزدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور در استادیوم کارگران به جدال تيم راهيان كرمانشاه که به دربی غرب کشور معروف است،رفت اما نتوانست پیروز مسابقه باشد و نتیجه را یک بر صفر واگذار کرد.

تیم پاس همدان در این دوره از رقابت های لیگ دسته یک کشور با تیم های ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال در جدول رده بندی گروه دوم قرار دارند.

تیم پاس همدان در هفته نوزدهم در حالی به مصاف با تیم راهيان كرمانشاه رفت که با انجام 16 بازی و کسب 17 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار داشت و با انجام این بازی و شکست در مقابل حریف در جدول در جا زد تا زنگ خطر این تیم برای سقوط کم نشود.

همچنین تیم راهيان كرمانشاه نیز با انجام 17 بازی و کسب 24 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندي جا خوش کرده بود که با پیروزی در برابر تیم پاس همدان توانست یک پله صعود کند و در جایگاه چهارم جدول قرار گیرد.

تیم پاس همدان در پیکار با تیم راهيان كرمانشاه با ترکیب محمد نیارکی، سیدعماد قاسمی، کاوه زنگیان، مهدی الهایی، بابک رضی، قاسم پوراسدالله، محسن پورحاجی، مهرداد رضایی، حسن اشجاری، بابک رضی و مجتبی محبوب مجاز حاضر شده بود اما نتوانست به روند ناکامی های خود خانمه دهد و سومین باخت خود را نیز با حضور سرمربی خود محسن عاشوری تجربه کرد.

ديدار بين دو تيم پاس همدان و راهيان كرمانشاه را وحید کاظمی، محمدرضا مدیرروستا، حسینعلی عابدینی و مرتضی عابدی قضاوت کردند همچنين ناظر اين بازي نيز صادق نوری بود.