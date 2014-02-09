کار سازمان بازرسی تشریفاتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر یکشنبه در دیدار با بازرسان سازمان بازرسی استان، در خصوص وظیفه سازمان بازرسی گفت : بازرسی وظیفه خطیری است که حضرت علی (ع) هم در نهج البلاغه به آن اشاره کرده است.

امام جمعه ساری افزود: با فرستادن ماموران مخفی، مورد اعتماد و راستگو رفتار را زیر نظر قرار دهید.

وی تاکید کرد : آنچه که باید انجام دهیم و آنچه که در حوزه ماموریتمان است را به گونه ای انجام دهیم که کاستی نداشته باشد.

وی با اشاره به کمبود بودجه در کل کشور افزود ما با کمبود قضات نیز روبرو هستیم .

آیت الله طبرسی با اشاره به این که بازرسی تشریفاتی نیست بیان داشت :سازمان بازرسی باید افرادی که می آورد از بهترینها باشد چرا که کار بازرسی بسیار مشکل است .

وی با گرامیداشت دهه فجر افزود: ما انقلاب کردیم که به همه ستمکاران و نظامهای غربی پشت کرده ایم و به رو به مکه و مدینه ایستاده ایم و انقلاب ما در دنیا تک است و چنین مدلی در هیج جای جهان نیست.

وی گفت : اگر چنین مدلی در دنیای تزویر ،دروغ و بحران پیاده کنیم مشکلات زیادی به دنبال دارد ولی شیرینی خاص خود را دارد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به عدالت و گذشت حضرت علی اظهار داشت : اگر حضرت علی هم مثل معاویه کار می کرد به قتل نمیرسید او در کارش بسیار عادل بود.

وی گفت در دنیای غرب هدف از کار کردن به دست آوردن امکانات مادی و رفاهی است ولی در اسلام هدف چیز دیگری است.

وی بااشاره به اینکه فرشتگان خداوند در هنگام نماز صبح و عشا نیز کار بازرسی انسانها را تحویل گروهی دیگر می دهند افزود هیچ کاری مشکل تر از کشیک انسانها نیست.

طبرسی گفت : چرا باید به جایی برسیم که برای استخدامها بچه های معتقد و حزب الهی کم داشته باشیم.

وی در پایان اظهار داشت ما برای انقلاب حامی عقیدتی کم داریم و از حامی سیاسی به اندازه کافی بر خوردار هستیم.