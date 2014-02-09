خوزستان سال آینده میزبان اجلاس سراسری نماز است

سید موسی بلادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری بیست و سومین اجلاس سراسری نماز در خوزستان که تاکنون به علت های مختلف برگزار نمی شد به طور قطع در دی ماه سال آینده و با پیام مقام معظم رهبری در اهواز برگزار می شود.



وی افزود: این اجلاس با حضور 300 نفر از شرکت کنندگان و خادمان نماز به مدت دو روز در اهواز بر پا خواهد بود که در همین جا از تمام خادمان و فعالان این عرصه برای هر چه با شکوه برگزار کردن آن دعوت می کنیم.



دبیر ستاد اقامه نماز استان خوزستان با اشاره به اینکه بیست و دومین اجلاس سراسری نماز امسال به میزبانی استان لرستان در خرم آباد برگزار شده بود، تاکید کرد: امیدواریم متولیان این اجلاس در استان بتوانند با برنامه ریزی صحیح در سال آینده میزبان شایسته ای برای این اجلاس باشند که در این راستا از هر گونه پیشنهاد سازنده ای که در باشکوه برگزار کردن اجلاس کمک کند استقبال می کنیم.





