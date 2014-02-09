بازرسی مازندران با کمبود نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میری عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی از سال 73 کار خودرا شروع کرد و پس از گذشت 19 سال سازمان نوپایی در ایران است اظهار داشت: سازمان بازرسی با رویکرد پیشگیری از جرائم و فساد با علل و عوامل روبروست وهدف آن هم پیشگیری از این موارد است .

وی با اشاره به اینکه کمبودها و کاستیهای سازمان بازرسی به طور عام و به طور اخص ممکن است در روند کل سازمانها اثر گذار باشد افزود : این سازمان باید در رفع کمبودها و مشکلات منافع عامه را تامین کند.

میری افزود:هر چه نظارت و بازرسی جامعیت بیشتری داشته باشد به میزان بالایی از تخلفات جلوگیری و موجب افتخار نظام میشود .

وی به کمبود نیرو در حوزه بازرسی اشاره کرد و افزود : تعداد بازرسین استان 19 نفر هستند که از گلوگاه تا تنکابن را 100 دستگاه اجرایی بر عهده دارند.

وی با اشاره به این که اگر دانش لازم برای بازرسی وجود داشته باشد ولی تجربه و تخصصو هنر لازم برای برخورد و کار بازرسی وجود نداشته باشد کار بازرسی سخت می شود.

مدیر کل بازرسی استان با اشاره به این که بازرسی یک رویکرد باید داشته باشد افزود: دستگاهها باید در تمام امور خود بازرس را به عنوان یک راهنما در کنار خود احساس کنند نه اینکه دستگاه بازرسی را یک مچ گیر بدانند.

وی افزود دستگاه بازرسی به عنوان یک راهنما و بازرس نیز به عنوان چشم بینای یک سازمان آسیبها را بازرسی و راهکار لازم را ارائه دهد و بازرسی باید در چارچوب قانون صورت پذیرد و در مسیر درست حرکت کند تا شاهد حیف و میل بیت المال نباشیم.



مدیرکل بازرسی استان گفت: آنچه مازندران را از سایر استانها متمایز می کند صیانت از منابع طبیعی و مراتع محیط زیست و گردشگری است.

وی افزود: در تمامی این حوزه ها اگر قصور و کوتاهی صورت گیرد سازمان بازرسی وارد می شود و تمامی موارد را به بیت المال باز می گرداند.

میری در بخش بازرسی عمرانی گفت : شورای شهر و شهرداری با همکاری سازمان بازرسی همه همت خودشان را به کار گیرند تا در بخش قراردادها ،معاملات و نظارت صحیح انجام شود تا از حیف و میل جلوگیری شود.

تشکیل کمیسیون آسیب شناسی

وی با اشاره به تشکیل یک کمسیون برای آسیب شناسی خبر داد و گفت : از تمام ظرفیت استانی برای شناسایی مشکلات استفاده شود تا سازمان به وظایفش به خوبی عمل کند.

میری با اشاره به اینکه عملکرد سازمان بازرسی باید رضایت رهبری را جلب کند، اذعان داشت: تا سال آینده باید بتوانیم در سطح استان عملکرد مطلوبی داشته باشیم.