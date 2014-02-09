جام دارت رسانه ها در قزوین برگزار می شود

رضا اولادی یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رقابت ها با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران قزوینی برگزار خواهد شد.



وی در خصوص زمان و مکان برگزاری این مسابقات نیز گفت: این رقابت ها عصر جمعه 25 بهمن ماه از ساعت 18 و 30 دقیقه در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی غدیر قزوین انجام می شود.



مشاور امور رسانه ای مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه که علاقه مند به حضور در این مسابقات هستند خواست در زمان یاد شده با همراه داشتن کارت خبرنگاری فعال و یا معرفی نامه از سوی نشریه یا خبرگزاری مورد اشتغال در سالن تنیس روی میز ورزشگاه غدیر حضور پیدا کنند.



وی، داشتن کفش ورزشی را برای حضور در این رقابت ها الزامی خواند و در این خصوص گفت: شرکت کنندگان در این مسابقات بدلیل جلوگیری از آسیب به کف پوش سالن ورزشی مسابقات باید حتما با خود کفش ورزشی به همراه داشته باشند.



این مسئول یادآورشد: برگزاری چنین مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف ضمن ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین فعالین عرصه رسانه، به ایجاد انسجام و همدلی در میان خبرنگاران کمک می کند و نقش مهم ورزش در نشاط و تندرستی را به آنان یادآور می شود تا با حمایت آنها بتوان به پیشرفت ورزش بیشتر کمک کرد.



همچنین در پایان این مسابقات جوایز نفیسی به رسم یادبود به برندگان این مسابقه داده می شود.