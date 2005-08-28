ليرشاه من پازلي است كه توسط تماشاگر تكميل مي شود

"سعيد آقايي" كارگردان " لير شاه" كه به تازگي اجراي خود را در تالار نو تئاتر شهر آغاز كرده است، درگفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: ليرشاه شكسپير از ديد گروه ما روايت مي شود و با يك ساختار كاملا ذهني پيش مي رود، اين نمايش ذهن تماشاگر را به هم مي ريزد و ساختار جديدي را براي تماشاگر ايجاد مي كند،تماشاگر عنصر فعال اين اجرا ست و حضورش در صحنه محسوس است.

وي درمورد شكل اجرايي " لير شاه " خود گفت: اجراي كاملا جسورانه ، با نگاهي تازه به متن است ، شيوه اجراي ما تلفيقي از چند شكل اجرايي با تأكيد فراوان بر فضا، نور ، تأثير بدن بر فضا و شكل گيري فضايي دراماتيك به وسيله بازيگران است . همچنين ما در اين اجرا به اصول اوليه پر فورمنس آرت در كنار هنرهاي نمايشي توجه داريم.

سعيد آقايي كه درعرصه كارگرداني اولين تجربه تئاتري خود را خلق كرده است و تاكنون بيشتر به عنوان طراح صحنه در كنار گروه هاي حرفه اي تئاتر حضور داشته است درباره چگونگي تجربه در عرصه كارگرداني توضيح داد: من فارغ التحصيل كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر هستم و طرح جديدي از نمايش لير شاه را به دبيرخانه جشنواره فجر دادم مشروط به بازبيني شديم ، پس از بازبيني كارما پذيرفته و به فجر راه پيدا كرد.

وي پاسخ به اين سوأل كه چرا اولين تجربه خود را به جشنواره تئاتر دانشگاهي ارائه نداديد ؟ گفت: تمايل فراواني داشتم كه اين شيوه جديد را در حوزه تئاتر حرفه اي تجربه كنم ،همچنين زماني كه من طرحم را به جشنواره فجر دادم هنوز فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران اعلام نشده بود و در آن جايي براي طرح نمايشي وجود نداشت.

لازم به ذكر است، اين نمايش كه از دور روز پيش اجراي خود را در تالارنو با بازي مجتبي معاف،امير سلطان احمدي ،محمد جلالي ، اصغر حساس صوفيايي ،پريناز لطف الله ،سارافرزاد فر،سيمين غلامي و سعيد آقايي آغاز كرده است، تا 17شهر يورماه ادامه دارد، مدت اجراي اين نمايش يك ساعت و ساعت اجراي آن 30/20 است.

