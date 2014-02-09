میزان خراسان مغلوب شهرداری ارومیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه والیبال تیم میزان خراسان و شهرداری ارومیه عصر امروز در حالی آغاز شد که نتایج میزان در هفته های جاری و همچنین جایگاه میزبان و میهمان این مسابقه نشان برنده را به سمت تیم میزان برده بود اما پس از اینکه بازیکنان شهرداری ارومیه در یک بازی برتر و در همان ست اول توانستند میزان خراسان را با نتیجه 25-16 شکست دهند.

تلاش بازیکنان میزان در ست دوم این مسابقه نیز مغلوب انگیزه و بازی برتر بازیکنان شهرداری ارومیه شد تا این ست نیز با نتیجه 25-20 به نفع تیم میزبان پایان یابد.

کادر فنی تیم میزان که سه امتیاز اين مسابقه را از دست رفته می دید از همه توان و ظرفیتش برای برگرداندن نتیجه استفاده کرد تا بتواند در ست سوم یا برد 25-22 به رختکن برود.

اما بازیکنان شهرداری ارومیه که شیرینی برد در دو ست اول و دوم این مسابقه را چشیده بودند ست چهارم را نیز با قدرت آغاز کردند و هر چند که با رقابت تنگاتنگ بازیکنان میزان مواجه شدند اما در نهایت ایت تیم ميزبان بود که نتیجه این مسابقه را با نتیجه 29-27 به نفع خودش به پایان برساند.

نتیجه این مسابقه در نهایت سه بر یک به نفع تیم شهرداری اروومیه به پایان رسید تا شاگردان قوچان نژاد یک باخت عجیب دیگر را در کارنامه این فصل شان به ثبت برسانند.

مسابقه تیم های میزان خراسان و شهرداری ارومیه در چارچوب هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور عصر امروز در اروميه برگزار شد.

میزان خراسان با قبول این شکست و با 40 امتیاز همچنان در جایگاه سوم جدول لیگ برتر والیبال کشور قرار دارد.