اتصال راه آهن شلمچه به بصره باید عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم درویش زاده ظهر امروز در مراسم معارفه خود اظهار کرد: آهن جنوب یکی از ادارات بسیار مهم در استان خوزستان است به گونه ای که از نظر حمل بار در کشور در رده سوم و از نظر مسافربری در رده چهارم قرار دارد.



وی افزود: ظرفیت اداره راه آهن استان خوزستان بیش از اینها است و در آینده باید شاهد ایجاد گلوگاه های بیشتری در عرصه خطوط ریلی باشیم. امیدوارم با حمایت های دستگاه های و مسئولان بتوانیم بیش از پیش در راه توسعه گام برداریم.



مدیرکل راه آهن جنوب بیان کرد: در جهت حمل و نقل بار، بهسازی خطوط ریلی اهواز و بندر امام خمینی در اولویت هستند و بعد از آن اجرای طرح خطوط ریلی اندیمشک - اهواز را برای محوری تر کردن پروژه های ریلی خواهیم داشت.



درویش زاده ادامه داد: پیگیری اتصال خطوط خطوط ریلی شلمچه به استان بصره عراق را در برنامه کاری خود خواهیم داشت و اگر محور لرستان و زاگرس بازسازی شود کمک بسیاری را در جهت نقل و انتقالات سریع تر بار خواهیم داشت.



وی تصریح کرد: موضوع بازسازی خطوط ریلی هفت تپه به اندیمشک را در برنامه کاری خود داریم تا سرعت این ریل ها را از 45 کیلومتر در ساعت به 160 کیلومتر در ساعت برسانیم. همچنین برنامه بازسازی کل شبکه های داخلی استان را خواهیم داشت به گونه ای که باید در زمینه مسافربری، جایگاه خود را ارتقا دهیم.



وی در خصوص فرآیند تکمیل پل های ریلی مسیر اهواز - خرمشهر افزود: مناقصه آن در حال انجام است. اجرای تقاط غیر هم سطح را نیز پیگیری خواهیم کرد ولی در این بین از استانداری خوزستان می خواهیم همکاری لازم را انجام دهند.