وجود 206 باب کتابخانه در خوزستان/ تنها سه درصد از جمعیت استان عضو کتابخانه هستند

ه گزارش خبرنگار مهر، لفته منصوری ظهر امروز در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی و تخصصی شهید سید مرتضی شفیعی اهواز عنوان کرد: این کتابخانه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود.



وی افزود: یکی از افتخارات ما در طول تاریخ این است که بسیاری از کتابداران ایرانی اسلامی مانند ابو علی سینا دانشمند بودند.



منصوری با بیان اینکه، کتابخانه شهید سید مرتضی شفیعی مرکز علوم و معارف اهل بیت محسوب می شود، گفت: این کتابخانه با مساحت دو هزار و 100 متر مربع و با 800 متر زیر بنا ساخته شده است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوزستان تصریح کرد: برای بازسازی و تجهیز این کتابخانه 500 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی استان خوزستان هزینه شده است.



وی با اشاره به وجود 34 کتابخانه در شهر اهواز و 206 کتابخانه در کل خوزستان عنوان کرد: خوشبخاته در مدت زمان کمتر از دو سال، بیش از یک چهارم کتابخانه های استان به بهره برداری رسیدند.



منصوری با اعلام آمادگی اداره کل کتابخانه ها برای احداث کتابخانه در هر شهر و روستای استان اظهار کرد: ما می توانیم در صورت فراهم نبود ساخت یک سازه این کتابخانه ها را د رمراکز بهداشت و مساجد نیز مستقر کنیم.



وی افزود: کتابخانه شهید سید مرتضی شفیعی در حال حاضر دارای 14 هزار جلد کتاب، 150 صندلی و 19 رایانه است.



مدیر عامل کتابخانه های عمومی استان خوزستان با بیان اینکه، به ازای هر 36 هزار نفر در استان 400 نفر به کتابخانه دسترسی دارند گفت: بیش از 3 درصد از مردم خوزستان در کتابخانه ها عضو هستند.





