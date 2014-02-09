80 درصد توسعه از طریق حضور شرکتهای سرمایه گذاری میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در حاشیه تودیع و معارفه فرماندار خدابنده در گفتگو با خبرنگاران افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی وپنج سال گذشته کارهای زیادی در این مدت برای محرومیت زدایی صورت گرفته که شهرستان خدابنده نیز از این امر مستثنی نبوده است.

وی اظهار داشت: برای توسعه شهرستان خدابنده باید به دنبال جذب سرمایه گذار و شرکتهای بزرگ سرمایه گذار در این مناطق باشیم.

استاندار زنجان گفت: 15 الی 20درصد توسعه هر منطقه با منابع دولتی حاصل می شود وهمه ما در پی دسترسی به این منابع هستیم.

انصاری تاکید کرد: تفاوت جمهوري اسلامي با ساير دولت ها، استقرار عدالت و توسعه خدمات زير ساختي در بين آحاد مردم بخصوص اقشار محروم روستايي مي باشد.

وی با بیان این مطلب که شهرستان خدابنده پتانسیل های قابل توجهی در بخش گردشگری صنعت معدن دارد گفت : محور اساسي توسعه وسرمایه گذاری این شهرستان در بخش کشاورزی متمرکز شده است كه مي بايست با پيگيري هاي صحيح و عزم و اراده جدي و كار كارشناسي در كوتاه مدت، زمينه مناسبي را جهت توسعه همه جانبه وارتقاي شاخص هاي توسعه و جذب اعتبارغير دولتي فراهم نمود .

استاندار زنجان یادآورشد: تمامی دولت ها در كشورهاي مختلف برنامه كاري خود را در خدمت به مردم دانسته و احداث مدارس ، خطوط ارتباطي راه و شهرسازي ، احداث زير ساخت ها و توسعه خدمات بهداشتي و درماني را جزو وظايف ذاتي خود مي دانند ولي تفاوت نظام مقدس جمهوری اسلامی در این است که بهره مندي از خدمات دولتي و امكانات كشور معطوف به گروه و افراد خاصي نباشد و بين تمام آحاد جامعه بخصوص جامعه روستايي توزيع گردد.

انصاری، تصریح کرد: علت اينكه مردم ايران بعد از 35 سال ، هنوزوفادار و پايبند انقلاب و آرمانهاي آن هستند اينست كه به درستي رويكرد عدالت محوري و جهت گيري نظام را درك كرده اند.

وی با اشاره به اين موضوع كه نبايد براي توسعه شهري صرفاً منتظر اعتبارات دولتي بود گفت: شهرداريها مي بايست از ظرفيت هاي سرمايه گذاران در راستاي عمران شهري به نحو مطلوب استفاده نمايند به طوريكه سرمايه گذاران نيز از ارزش افزوده اجراي پروژه ها منتفع گردند.