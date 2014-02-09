85 درصد الرمادی آزاد شده است/آخرین رمق های داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، سرتیپ رشید فلیح اعلام کرد: عملیات نظامی نیروهای ارتش و پلیس دستاوردهای امنیتی زیادی داشته اند و موفق به قطع امدادرسانی داعش در الرمادی و فلوجه شده اند.

وی افزود: اهداف داعش آسان و در تیررس نیروهای امنیتی عراق است و برای همین منظور به دنبال راههای جایگزین برای عملیات تروریستی است.

فرمانده عملیات الانبار افزود: حدود 85 درصد از مناطق الرمادی از سیطره داعش خارج شده است و تلاشهای دائمی با حمایت عشایر برای جنگ با تروریسم و نابودی باقی ماندگان داعش با تمرکز بر قطع راههای امداد رسانی به آنها ادامه دارد.

وی بیان کرد: داعش هر ازگاهی به دنبال خروج و یافت روزنه ای در اطراف الرمادی و فلوجه برای دست یابی به سلاح است اما داعش رمق های آخر را می کشد زیرا اغلب اعضای و مهمات خود را از دست داده است.