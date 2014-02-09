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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۱۰

فرمانده عملیات الانبار:

85 درصد الرمادی آزاد شده است/آخرین رمق های داعش

85 درصد الرمادی آزاد شده است/آخرین رمق های داعش

فرمانده عملیات الانبار با اشاره به اینکه نفس داعش در غرب عراق به شماره افتاده است از آزادی 85 درصد الرمادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، سرتیپ رشید فلیح اعلام کرد: عملیات نظامی نیروهای ارتش و پلیس دستاوردهای امنیتی زیادی داشته اند و موفق به قطع امدادرسانی داعش در الرمادی و فلوجه شده اند.

وی افزود: اهداف داعش آسان و در تیررس نیروهای امنیتی عراق است و برای همین منظور به دنبال راههای جایگزین برای عملیات تروریستی است.

فرمانده عملیات الانبار افزود: حدود 85 درصد از مناطق الرمادی از سیطره داعش خارج شده است و تلاشهای دائمی با حمایت عشایر برای جنگ با تروریسم و نابودی باقی ماندگان داعش با تمرکز بر قطع راههای امداد رسانی به آنها ادامه دارد.

وی بیان کرد: داعش هر ازگاهی به دنبال خروج و یافت روزنه ای در اطراف الرمادی و فلوجه برای دست یابی به سلاح است اما داعش رمق های آخر را می کشد زیرا اغلب اعضای و مهمات خود را از دست داده است.

کد مطلب 2233160

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