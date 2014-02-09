5 کرسی آزاداندیشی در دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر بازگیر عصر یکشنبه در نشست خبری تشکلهای دانشجویی لرستان ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن گفت: 22 بهمن نماد قدرت و شکوه ملت ایران است.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی یکی از اصول ملت و انقلاب ماست، بیان داشت: ملت ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن جواب محکمی به یاوه گویی های استکبار جهانی خواهند داد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در ادامه سخنان خود در تشریح اهداف و برنامه های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد گفت: یکی از برنامه های اصلی این نهاد برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه است.

بازگیر با بیان اینکه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است، بیان داشت: در این راستا طی نیمسال تحصیلی گذشته پنج کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.

وی عنوان کرد: برای نیمسال تحصیلی آینده نیز جذب و سازماندهی نیروهای بسیج، تشکیل حلقه های صالحین، برگزاری اردوهای راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دستور کار قرار دارد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزاری نشست های بصیرتی و نشست هایی با موضوع سبک زندگی ایرانی - اسلامی، برگزاری کنفرانس های علمی پژوهشی، بازدید دانشجویان از کارخانجات مرتبط با رشته تحصیلی، دیدار با خانواده های شهدا و برگزاری یادواره شهدا را از دیگر برنامه های این نهاد برشمرد.

بازگیر در بخس دیگری از سخنان خود نیز ضمن انتقاد از توهین رئیس جمهور به منتقدان توافق ژنو گفت: رئیس جمهور باید از منتقدان به طور رسمی عذرخواهی کند زیرا منتقدان نیز دلسوزان و فرزندان انقلاب هستند.

بنابر این گزارش نشست خبری تشکل های دانشجویی دانشگاه های لرستان با موضوع مسائل سیاست خارجی، دیپلماسی هسته ای، مسائل جهان اسلام و راهپیمایی 22 بهمن به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.