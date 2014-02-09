طرح «خدمات عام اجباری» در 67 روستای خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح عصر امروز به مناسبت دهه فجر و در راستای تحقق اهداف سفر رئیس جمهور به استان خوزستان از طریق ویدئو کنفرانس به صورت زنده از سوی محمود واعظی برای 67 روستای استان افتتاح شد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ارتباط زنده اظهار کرد: در سفر استانی هیئت دولت به استان خوزستانف این وزارتخانه موظف شد برخی کمبودها در حوزه وظایف خود را در سریع ترین زمان ممکن رفع کند به همین دلیل در این مدت سعی شد برخی موارد خواسته شده در این سفر محقق شود.



محمود واعظی اظهار کرد: جایگاه خوزستان برای رفع کمبودها در این وزارتخانه مورد توجه جدی قرار دارد به گونه ای که در هفته که دو مراسم افتتاحیه به صورت سراسری در کل کشور حضور داشت، طرح هایی از خوزستان در هر دو مراسم به بهره برداری رسید.



مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: طرح «خدمات عام اجباری» در روستاهای شهرستانهای مختلف استان خوزستان از جمله شهرهای ایذه، اندیمشک، مسجدسلیمان، دزفول اندیکا، لالی و گتوند افتتاح شد.



علیرضا ملکی جهان تصریح کرد: مقرر شده با اجرای این طرح در 78 روستای باقیمانده از فاز نخست طرح مذکور در استان، دیگر شاهد روستای بالای 20 خانوار فاقد تلفن نباشیم. ضمن اینکه در نظر داریم با اجرای فاز دوم طرح USO به 143 روستا تا نیمه اول سال 93 دیگر شاهد روستای بالای پنج خانوار فاقد تلفن نباشیم.



ملکی جهان خاطرنشان کرد: با برقراری سرویس اینترنت پرسرعت ADSL به 14 هزار پورت در 100 روستای استان تا سه ماهه اول سال 93، روستاهای استان از اینترنت برخوردار می شوند.