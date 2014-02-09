به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در نشست با نماینده تام‌الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در منطقه یک اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه علمی دارای جایگاه بسیار خوبی در سطح کشور است و تلاش داریم تا شاهد توسعه این ظرفیت‌ها باشیم.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم دانشگاه‌ها در پیشرفت و توسعه، افزود: برای حمایت از دانشگاه‌های استان از همه توان و ظرفیت موجوداستفاده می‌کنیم تا از این طریق زمینه پیشرفت هر چه بیشتر استان را فراهم کنیم.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حرکت دانشگاه‌ها به سمت تحقیق و پژوهش تاکید کرد و بیان داشت: گسترش تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها می‌تواند به رسد علمی کمک زیادی کند و باید به این سمت حرکت کنیم.

لزوم تقویت مراکز علمی و دانشگاهی

وی همچنین خواستار تقویت مراکز دانشگاهی به ویژه مراکز دانشگاهی استان بوشهر شد و اضافه کرد: تقویت مراکز علمی و دانشگاهی نقش مهم و پررنگی در توسعه و پیشرفت کشور دارند دارند و باید همه دست به دست هم بدهیم تا این زمینه ایجاد شود.

سالاری در ادامه خاطرنشان ساخت: دکتر جمالزاده تلاش‌های بسیار زیادی را برای توسعه و پیشرفت دانشگاه آزاد بوشهر داشتند و امیدواریم شاهد تداوم این مسیر و این روند با حضور دکتر قیصری باشیم.

وی در ادامه به تلاش‌های زارع در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: دکتر زارع در واقع نقطه قوت دانشگاه آزاد است و تلاش‌های زیادی برای ارتقای سطح کیفی دانشگاه آزاد اسلامی داشته است.

لازم به کر است که امروز در آئینی با حضور مسئولان، دکتر یوسف قیصری به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر منصوب و معارفه شد و از تلاش‌های دکتر جمال‌زاده تقدیر شد.