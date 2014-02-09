اعتراض رسمی ایران به پاکستان در پی ربوده شدن پنج تن از مرزبانان

به گزارش خبرگزاری مهر،در این ملاقات مدیر کل غرب آسیا با اشاره به وقوع چندین فقره از حوادث تروریستی طی ماههای اخیر در مرزهای دو کشور و استفاده تروریست ها از خاک پاکستان ، علاوه بر لزوم تضمین سلامت و بازگرداندن افراد ربوده شده خواستار استرداد عاملین این عملیات تروریستی و همچنین اقدام جدی دولت پاکستان در جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در آینده شد.
سفیر پاکستان در این ملاقات با ابراز تاسف از وقوع این حادثه اظهار داشت پیگیری این موضوع را وظیفه مهم خود به شمار می آورد و مراتب را جهت پیگیری های لازم به دولت متبوع خود اعلام خواهد کرد .
در این ملاقات یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این حادثه تسلیم طرف پاکستانی شد.
بدنبال انجام عملیات تروریستی و به گروگان گرفته شدن پنچ تن از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در منطقه جکیگور در شرق کشورمان در شامگاه 17/11/92 از سوی گروهک تروریستی به اصطلاح جیش العدل و انتقال آنان به داخل پاکستان ، نور محمد جدمانی سفیر پاکستان در تهران ، امروز از سوی مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه دعوت و مراتب ناخرسندی و اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر،در این ملاقات مدیر کل غرب آسیا با اشاره به وقوع چندین فقره از حوادث تروریستی طی ماههای اخیر در مرزهای دو کشور و استفاده تروریست ها از خاک پاکستان ، علاوه بر لزوم تضمین سلامت و بازگرداندن افراد ربوده شده خواستار استرداد عاملین این عملیات تروریستی و همچنین اقدام جدی دولت پاکستان در جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در آینده شد.
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