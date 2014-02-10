خوزستان در انتظار حماسه ای دیگر/همه در 22 بهمن می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی 22 بهمن همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان خوزستان نیز با شور و حرارت خاصی برگزار می شود.

مردم استان خوزستان به خصوص عشایر و طوایف همیشه در صحنه از چند روز قبل خود را آماده ای حضوری بی نظیر در این نمایش دشمن شکن کرده اند به گونه از که آذین بندی سطح شهر از سوی مردم نشان می دهد که خوزستان آماده خلق حماسه ای دیگر است.

عشایر خوزستان که در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی نشان داده اند که همواره پای ثابت میراث گرانبهای امام خمینی معمار کبیر انقلاب هستند این بار نیز آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده اند.

دفاع از حقوق هسته ای

شیخ مهدی سکینی یکی از شیوخ عرب خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: مردم عرب خوزستان در مراسمی که کشور درباره حضور فرد به فرد آنها حساب ویژه ای باز می کند همواره حضور ثابت، قاطع و پرشور خواهند داشت.

وی افزود: این بار نیز مقطعی حساس فرا رسیده و برای اینکه قدرت تیم مذاکره کننده ای هسته ایران در برابر یاوه گویی ها و ناحقی های دشمنان قسم خورده انقلاب افزایش پیدا کند، مردم خوزستان به خصوص عشایر مختلف این ثابت راهپیمایی 22 بهمن امسال خواهند بود.

شیخ مهدی عنوان کرد: بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت مجدد با رهبر انقلاب بی شک هدف اصلی مردم برای حضور در مراسمی مثل راهپیمایی 22 بهمن است که همین حضور و وفاداری مردم باعث شده انقلاب در طول سالهای اخیر همواره در برابر توطئه ها ثابت قدم باشد.

رحیم بابادی وند شهروندی از اهواز نیز با بیان اینکه 22 بهمن امسال ویژگی خاصی دارد، اظهار کرد: مردم امسال نیز مانند سالهای دیگر با شکوه و صلابت در صحنه حضور دارند تا دشمن توان جسارت به حقوق هسته ای ما را نداشته باشد.

وی حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن را قوت قلبی برای تیم مذاکره کننده ایرانی دانست و تاکید کرد: اکنون مقامات آمریکایی یاوه گویی‌های فراوانی را آغاز کردند که این نشان از گستاخی و زیاده طلبی آنها است که مردم در 22 بهمن مشت محکمی به دهان استکبار به خصوص آمریکا و رژیم اشغالگر قدس خواهند کوبید.

شرایط حساس منطقه ای

سیدشکرخداموسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص ضمن دعوت از مردم خوزستان برای حضوری پرشور در راهیپمایی 22 بهمن ماه، اظهار کرد: بهمن ماه یادآور مجاهدت های بزرگ قائد آزادی خواه معاصر، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) است که لبيك مردم ایران اسلامی به وی در بهمن 57 همان صدايي است كه امروز از حنجره تمامي آزادي خواهان دنيا شنيده شده و شنیده مي شود.

وی می افزاید: شکی نیست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ایمان و اخلاص، وحدت و یکپارچگی و با هدایت حضرت امام خمینی(ره) به دوران تیره سلطنتی پایان داد و این کشور را به کشوری انقلابی مبدل ساخت که در آن مستضعفان و کوخ نشینان عزتمند شدند.

موسوی عنوان می کند: از اين رو با توجه به شرايط حساس کنوني و توطئه هاي گوناگون دشمنان انقلاب اسلامي و بي عدالتي ها و جنايات و ظلم هايي که استکبار جهاني به خصوص رژیم اشغالگر قدس نسبت به ملت هاي مظلوم جهان انجام مي دهند، حضور مردم در راهپيمايي و برگزاري تظاهرات وظيفه اي انساني، ديني و ملي محسوب مي شود که نبايد از آن غفلت کرد و يا تأثيرات آن را ناديده گرفت.

نویدی برای دوستان

عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با دعوت از همه مردم خوزستان برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن اظهار کرد: راهپيمائي مردم نماد حضور مردم در پاسداري از ارزش ها و آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و نشانگر اقتدار و پشتوانه مردمي نظام به عنوان اصلي ترين پشتوانه و سرمايه کشور است.

وی افزود: در حقيقت تظاهرات و شرکت مردم در راهپيمايي ها، صحنه نمايش بيداري و هوشياري ملت اسلامي، اتحاد و همدلي آنان و توجه به سرنوشت کشور و اعلام بيزاري از دشمنان نظام اسلامي است که از يکسو موجب دلگرمي و نويدي براي دوستان نظام اسلامي است و از سوي ديگر توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب اسلامي را خنثي خواهد کرد.

تمیمی تصریح کرد: اهميت حضور مردم در راهپيمايي آنگاه بيشتر آشکار مي شود که به اين نکته توجه داشته باشيم که انقلاب اسلامي با محور قرار دادن ارزش ها و اصول مترقي اسلام و طرح اسلام به عنوان الگويي حکومتي و عاملي که مي تواند سعادت مادي و معنوي بشر را تامين کند، فرهنگ غربي را به چالش کشيده است و اسکتبار جهاني نيز تمام سعي و تلاش خود را به کار بسته است که از تبديل شدن انقلاب اسلامي به الگويي مترقي و پيشرفته براي ساير کشورها به ويژه کشورهاي اسلامي جلوگيري به عمل آورد.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکید کرد: اکنون که مذاکرات هسته ای ایران به کشورهای غربی به مراحل حساسی رسیده است ضروری است مردم با حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن بر حقوق مسلم خود که همانا در اختیار داشتن علم و فناوری روز دنیا است تاکید کنند.

خیابان سلمان فارسی منتظر گام های استوار اهوازی ها

اما خیابان سلمان فارسی اهواز که میعادگاه همیشگی راهپیمایی های مردمی است، روز یکشنبه بعد از مدت بسته شدن و بهسازی اصولی و اساسی روز سه شنبه زیر گام های استوار مردم همیشه در صحنه اهواز به لرزه درخواهد آمد.

فرماندار اهواز در خصوص برگزاری مراسم راهپیمایی در اهواز اظهار کرد: اين راهپيمايي ساعت 10 صبح از ميدان بسج (فلكه ساعت)، نبش خيابان عارف آغاز شده و به سمت ميدان مولوي، پل سلمان فارسي، خيابان سلمان فارسي و چهاراه نادري ادامه يافته و مراسم پاياني راهپيمايي در چهارراه آبادان برگزار مي شود.

وی افزود: با تلاش شهرداری اهواز و سازمان قطار شهری عملیات اجرایی خیابان سلمان فارسی به پایان رسیده و همچون سال گذشته راهپیمایی در این مسیر انجام می شود.

فرماندار اهواز افزود: تمهیدات لازم برای حضور مردم و برگزاری باشکوه راهپیمایی در اهواز فراهم شده و برنامه های مختلفی برای روز راهپیمایی تدارک دیده شده است.

فدعمی حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم راهپيمايي 22 بهمن ماه را تجلي پشتوانه مردمي و عظيم نظام دانست و اظهار کرد: مردم اهواز در دوران مختلف انقلاب حضوري پررنگ و تاثير گذار داشته اند و اقشار مختلف مردم انقلابی و هميشه در صحنه شهرستان اهوازآماده حماسه آفريني مجدد در يوم الله 22 بهمن هستند.

وی گفت: راهپيمايي يوم الله 22 بهمن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران را در مقابل توطئه های دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي بيمه مي كند.

سید احمد خاتمی سخنران راهپیمایی اهواز

فرماندار اهواز عنوان کرد: سخنران امسال راهپیمایی 22 بهمن در اهواز آيت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران است.