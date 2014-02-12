برگزاري شصت و هشتمين اجلاس دانشگاه آزاد در هفته آينده

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هشتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه آزاد روزهاي 30 بهمن و اول اسفندماه برگزار مي شود و در اين اجلاس آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز حضور خواهد داشت که با حضور وي افتتاح مي شود.

اين اجلاس به منظور بحث و بررسی امور دانشگاه، ارائه گزارش پنج ‌ماهه و برنامه‌ های کوتاه ‌مدت، میان‌ مدت و بلند مدت مدیریت جدید دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان، مشاوران، نمایندگان تام ‌الاختیار رئیس دانشگاه در هیات ‌امنای استان‌ها، روسای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی فعال، نمایندگان دفاتر نهاد مقام‌ معظم‌ رهبری در واحدهای دانشگاهی و مدیران کل سازمان مرکزی برگزار می شود.