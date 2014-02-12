  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۲

برگزاري شصت و هشتمين اجلاس دانشگاه آزاد در هفته آينده

برگزاري شصت و هشتمين اجلاس دانشگاه آزاد در هفته آينده

تازه ترين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هفته آينده برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هشتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه آزاد روزهاي 30 بهمن و اول اسفندماه برگزار مي شود و در اين اجلاس آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز حضور خواهد داشت که با حضور وي افتتاح مي شود.

اين اجلاس به منظور بحث و بررسی امور دانشگاه، ارائه گزارش پنج ‌ماهه و برنامه‌ های کوتاه ‌مدت، میان‌ مدت و بلند مدت مدیریت جدید دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان، مشاوران، نمایندگان تام ‌الاختیار رئیس دانشگاه در هیات ‌امنای استان‌ها، روسای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی فعال، نمایندگان دفاتر نهاد مقام‌ معظم‌ رهبری در واحدهای دانشگاهی و مدیران کل سازمان مرکزی برگزار می شود.

 

کد مطلب 2233184

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