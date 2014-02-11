  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

توزيع کارت آزمون دکتري دانشگاه آزاد آغاز شد/ برگزاری آزمون آخر هفته

توزيع کارت آزمون دکتري دانشگاه آزاد آغاز شد/ برگزاری آزمون آخر هفته

فرايند توزيع کارت ورود به جلسه آزمون کنکور سال 93 دانشگاه آزاد در سامانه مرکز آزمون آغاز شد و تا يک ساعت پيش از برگزاري کنکور ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به پرينت برگه ورود به جلسه خود اقدام كنند.

آزمون دكتري در دو نوبت صبح و عصر در روزهاي پنجشنبه و جمعه 24 و 25 بهمن ماه در سراسر کشور برگزار مي شود.

زمان رفع نقص روز دوشـنبه 21 بهمن و چهارشنبه 23 بهمن صبحها از ساعت 8 الي 12 و عصرها از ساعت 13 تا 17 به واحد دانشگاهي حوزه امتحاني خود مراجعه كنند تا نسبت به رفع نقص برگه ورود به جلسه اقدام شود.

داوطلبان حوزه تهران لازم است جهت رفع نقص برگه ورود به جلسه به مجتمع دانشگاهي وليعصر «عج» تهران مركزي به آدرس ميدان امام حسين(ع)- خيابان دماوند- نبش بيمارستان بوعلي، مراجعه كنند.

داوطلبان علاوه بر برگه ورود به جلسه آزمون لازم است برگه راهنماي آزمون مذكور را نيز از طريق همين پايگاه دريافت و مندرجات آن را با دقت مطالعه كنند.

 

کد مطلب 2233188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها