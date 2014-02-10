به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی کارگردان این فیلم در ابتدای جلسه پیرامون ایده و انگیزه های خود برای ساخت فیلم گفت: ایده ساخت فیلم تقریبا بعد از سفر من و همسرم از کانادا شکل گرفت به طوریکه مرجان شیرمحمدی بعد از حضور در کشورمان مشغول نوشتن رمانی با نام «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» شد. همزمان با نگارش رمان من به دلیل علاقه ای که به کار پیدا کردم مشغول نوشتن فیلمنامه آن نیز شدم.

تجربه اولین کارگردانی مرجان شیرمحمدی به من واگذار شد

وی افزود: این رمان بعد از یکسال از نگارش آن موفق به دریافت مجوز نشر شد و در آن زمان بود که مرجان شیر محمدی تصمیم گرفت از روی فیلمنامه رمان خود اولین تجربه کارگردانی‌اش در عرصه سینما را انجام دهد اما بعد از مدتی تردید کرد و پیشنهاد داد که فیلمنامه ساده تری برای کارگردانی فیلم اول خود انتخاب کند چراکه این فیلنامه برای یک کارگردان فیلم اولی مقداری سنگین بود. من هم در آن زمان با شوخی به او گفتم اگر عذر خواهی کند و از من بخواهد که کارگردانی فیلم را قبول کنم شاید من نیز پذیرفتم که کارگردانی فیلم را به عهده بگیرم.

افخمی ادامه داد: از شوخی گذشته برای من خیلی اشتیاق وجود داشت که فیلنامه را خودم کارگردانی کنم از این جهت بعد از اینکه تصمیم به کارگردانی کار توسط خودم گرفته شد تغییراتی را در فیلمنامه به دلخواه و سلیقه خود اعمال کردم و نتیجه این شد که در شهریور ماه امسال مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگران فیلم انجام گرفت و در نهایت نیمه های مهر ماه امسال نیز کار فیلمبرداری شد و با توجه به اتفاقی که برای خانم خیر اندیش در این فیلم رخ داد، مجموعا در 55 جلسه کار فیلمبرداری به اتمام رسید و ما کار را به جشنواره فیلم فجر رساندیم.

برج میلاد کابوس تهیه کنندگان سینماست

سید جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم سینمایی «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» هم در این جلسه نقد و بررسی گفت: دو سه سالی است که برج میلاد در ایام جشنواره برای صاحبان آثار تبدیل به کابوس شده زیرا بعد از اکران فیلم در داخل سالن و یا در جلسه خبری ممکن است چه اتفاقی برای فیلم بیفتد. از این جهت من امسال هم این دلهره را داشتم که نتیجه اکران این فلیم در میان اهالی رسانه و هنرمندان به چه شکل خواهد بود که خوشبختانه هم در طول نمایش فیلم و هم در حین برگزاری نشست خبری به نظرمان آمد به اهدافی که می خواستیم دست پیدا کرده ایم.

این تهیه کننده سینما در بخش دیگری از این جلسه نقد و بررسی تصریح کرد: فیلمسازی مانند سبک سخنوری می ماند که هر کسی روش خاص خود را برای ساخت یک اثر سینمایی به کار می گیرد. به نظر من تولیدکنندگان فیلم ما هم نمی توانند آن را تفسیر کنند بلکه فقط می توانند در یک یا چند خط اهداف فیلمنامه را تبیین کنند. فیلم « آذر، شهدخت ، پرویز و دیگران » نیز از این قاعده مستثنی نیست. به اعتقاد من این فیلم به نوعی تلنگری به مهاجرت های موفق و نا موفق اوایل انقلاب تعدادی از مردم از ایران به کشورهای دیگر در قالب یک اثر خانواده محور است که تلاش کرده در ورای فضایی که به آن اشاره کردم رابطه فرزندان با پدر و مادر خود را نیز مورد بررسی قرار گیرد . حالا چقدر در کار خود موفق بوده ایم یا خیر را باید تماشاگران و شما منتقدان درباره آن اظهار نظر کنید.

فیلمی در نقد جریان فمنیسم

کرمی استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه نامگذاری فیلم با خلاقیت خوبی انجام گرفته است، خاطر نشان کرد: خلاقیتی که در نامگذاری اثر انجام گرفته به خودی خود نشان دهنده توجه فلیمساز به عنصر خانواده است به همین دلیل من معقتدم در مواجهه با این اثر ما با فیلمی مواجه هستیم که اثری خانواده گراست و در عین اینکه به این موضوع توجه زیادی کرده تلاش کرده به نوعی در نقد جریان فمنیسم هم نشانه هایی را به مخاطب ارائه دهد.

وی با ذکر جزییاتی از شخصیت پردازی های انجام گرفته در فیلم خاطر نشان کرد: اینکه یک خانواده همواره برای حل مشکل وحدت رویه پیدا می کنند تم تکراری در سینماست اما من معتقدم چنین تم هایی برای جامعه بحران زده ما و سینمای ایرانی تم هایی ضروری است که باید به آنها بیشتر از آنها پرداخت.

کرمی ادامه داد: این فیلم با تمام اشکالاتی که می توان بر آن وارد از معدود فیلم های واقع گرا در حوزه خانواده است که زیر پوستی توانایی های یک خانواده را در حل یک مساله و بحران به خوبی نشان داده و البته آن چیزی که از آن این روزها به عنوان حقوق زنان یاد می شود نیز به چالش کشیده که می تواند بیشتر مورد بررسی منتقدان قرار گیرد.

«تم بازگشت » لازمه سینمای امروز ماست

محمود سالاری منتقد و داستان نویس هم در این جلسه نقد و بررسی خاطر نشان کرد: اصولا پرداختن به تم بازگشت تم لازم سینمای ماست و من این مقوله را بسیار می پسندم که کارگردانی مانند بهروز افخمی به آن پرداخته است. اما باید به این نکته هم اشاره کنم که اگر می توانیم بگوییم بین زبان و گفتار تفاوت هایی وجود دارد پس بین رمان و تصویر هم تفاوت هایی را می توان قائل شد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: ما در فیلم شاهد دو بخش مجزا هستیم؛ بخش اول دعوای بین زن و مرد است و بخش دوم نیز افتادن شخصیتی به نام آذر در دل اصلی داستان است که در این بخش، قصه اصیل کنار گذاشته می شود و طوری وانمود می شود که قصه اصلی چیزهایی کم دارد و لازم است قصه های فرعی وارد جریان اصلی داستان برای پیشبرد کار شوند که این به خودی خود به جریان فیلم لطمه می زند. اما لطمه اصلی فیلم در همان موضوع رمان و تصویر است که به نظر من اگر به غیر از یک یا دو قاب تصویر را حذف کنیم گویی مشغول شنیدن همان رمانی هستیم که می توانیم آن را راحت تر مطالعه کنیم. در واقع بخش هایی از فیلم به شدت شبیه همانی می شود که ما در رمان می خوانیم و اگر تصویر نباشد چیزی را از دست نخواهیم داد.

سالاری تاکید کرد: به اعتقاد من به غیر از یک یا چند صحنه که قاب های زیبایی دارند اما بقیه تصاویر در فیلم تصاویر ناب سینمایی نیستند در حالیکه من معتقدم باید در این تصویرها به این فضا دست پیدا کنیم که درک فضیلت تصویر چیست؟

اعتقادی به نظریه پردازی های رایج سینما ندارم

افخمی در پاسخ به اظهارات سالاری گفت: با احترام تمام به صحبتهایی که گفتید اما من باید بگویم که هیچ اعتقادی به نظریه ها و نظریه پردازی هایی پیرامون فیلم و فیلمسازی ندارم و همیشه به شاگردانم در کلاس های فیلمسازی تاکید می کنم از هرگونه گرفتاری به نظریه های سینمایی اجتناب کنید و در ادبیات نظریه پردازی قرار نگیرید. من همیشه به آنها می گویم سینما را به عنوان یک مهارت بیاموزید به همین خاطر نمی توانم بر اساس ساختارهای نظری که شما به آن اشاره کردید به نقد شما پاسخ بدهم.

وی ادامه داد: بعضی از سوالات و اظهارنظرها هستند که وقتی من در مقابل آنها قرار می گیرم به آنها پاسخی نمی دهم چون اگر بدهم ممکن است مخاطبان خود را نیز به اشتباه بیندازم چرا که براساس آنچه به آن اشاره کردم نمی توانم قضاوت بی طرفانه ای درباره فیلم بکنم.

کارگردان «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: به نظر من پایه های اعتقادی ادعای آقای سالاری برای این فیلم آنچنان مشخص نیست زیرا اولا من همانطور که گفتم اعتقادی به تصویرسازی های سینمایی مبتنی بر نظریات سینمایی ندارم و هیچوقت هم خود را درگیر آنها نکردم. ضمن اینکه من بر این باورم یک فیلمساز باید یاد بگیرد در ابتدا ساختار فیزیکی پلان ها، طراحی نماها، جغرافیا و فیزیک کار را به درستی نشان دهد. اصلا سینما را می توان از خاستگاه دیگری که شما به آن اشاره کردید، دید و این مساله ای است که باید بیشتر از اینها مورد بررسی قرار گیرد.

براساس این گزارش این جلسه با پرسش و پاسخ حاضران در جلسه ادامه پیدا کرد.