انقلاب ایران بزرگترین تیر به قلب استکبار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، دهه فجر را روشن‌ترین کارنامه مردم ایران یاد کرد و افزود: باید به یاد و خاطره ایثارگران و دلیرمردان بسیار توجه شود چرا که دهه فجر بزرگترین رویداد تاریخی ملت ایران است.

وی به دوران سخت سپری شده از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: ایران از 22 بهمن 57 تا کنون در تحریم بوده و این تحریم‌ها همچنان ادامه می‌یابد ولی مردم ایران با بصیرتی که دارند همیشه مقابل این تحریم ها ایستادگی کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان، قدرتمندی اسلام را نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دانست و گفت: این الگویی است که ایران بعد از انقلاب به جهان اسلام صادر کرده است.



سردار صالحی تاکید کرد: برای ماندگار شدن این انقلاب خون های زیادی ریخته شده بنابراین امروز باید هر چه در توان داریم برای اقتدار ایران بکار بریم.

وی، در ادامه، به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه اشاره کرد و افزود: راهپیمایی 22 بهمن امسال باید با شکوه تراز سال‌های گذشته برگزار شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، انقلاب اسلامی را حرکت در مسیر اسلام یاد کرد و گفت: حرکت کردن در این مسیر عزت و اقتدار را به همراه دارد .

سردار صالحی گفت: انقلاب اسلامی ایران با اقتداری که دارد در عرصه های بین‌المللی مطرح است.

وی به برنامه نیروی انتظامی در ایام الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: بخشودگی اضافه خدمت سربازان به خدمت در نیروی انتظامی که مورد انضباطی داشته باشند در این ایام در دستور کار است.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، همچنین به بخشودگی 35 درصدی جرائم خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده به مناسیبت ایام الله دهه فجر در استان اشاره کرد.

سردار صالحی، از ایجاد غرفه فرهنگی در مسیر راهپیمایی دهه فجر خبر داد.

وی افزود: در روز 22 بهمن ماه کلیه مراکز درمانی نیروی انتظامی به شهروندان خدمات رایگان ارائه خواهند داد.

فرمانده انتظامی استان زنجان یادآور شد: در راستای برقراری نظم و امنیت در روز راهپیمایی 22 بهمن ماه نیروی انتظامی با تمام نیرو و توان تهمیدات لازم را در دستور کاری خود قرار داده و در این راستا مردم هم باید با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.







