مدیران سیستم آموزشی را از سیاست بازی دور نگه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی یکشنبه شب در جمع مدیران و پیشکسوتان آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد اظهار کرد: ارتقا مدیریت سیاست قطعی ماست، چرا که تفاوت در جامعه از مدارس تولید می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدرسه نخبه گرا نمی خواهیم، ما نیازمند حرکت و پویایی بدنه دانش آموزان هستیم.

حسینی تصریح کرد: مدیران بدانند برنامه آموزش و پرورش، مدرسه کیفی است، نه مدرسه با کیف.

وی با بیان این که در استقرار مدرسه کیفی مدیران باید به برخی پرسشها از قبیل این که در مدرسه من تایید مهم است یا تکذیب پاسخ دهند، اظهار کرد: مسوول مدرسه باید بداند که آیا به تشویق اهمیت می دهد یا تکذیب را مهم می داند و این که کنش آموزی می کند یا دانش آموزی دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: مدیران آموزشگاهها باید تهذیب را بر تحصیل، تکریم را بر تغییر، تربیت را بر تعلیم و تحقیق را بر تقلید مقدم بدانند.

حسینی از زیر مجموعه خود در مدارس خواست با نگاه پیشگیرانه به جای آسیب شناسانه، رفتاری طبیبانه به جای عملکرد پلیسانه داشته و تفکر واگرانه و خلاق را جایگزین نگاه همگرا، تسلیمی و تحمیلی سازند.

وی با تاکید بر هدایت مدرسه به سمت پیوست جامعه و نه گسست با آن، بیان کرد: توجه به برنامه درسی پنهان و آشکار و مدرسه نامرئی به کیفیت مدرسه و رشد و توسعه جامعه می رسیم.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به این که جامعه شناسان، ایران را کوتاه مدت معرفی کرده اند، افزود: استفاده از تجارب مسوولان گذشته و دانش ضمنی سازمانی، راه موفقیت را هموار می کند، آسیب مدیریتی ما کنارگذاشتن مسوولان قبلی با کوله باری از تجربه است.

حسینی چهار گفتمان رزم و شهادت، سازندگی، جامعه مدنی، عدالت و مبارزه با فساد و اعتدال را از اساسی ترین اهداف انقلاب پس از انقلاب برشمرد و تصریح کرد: هر یک از این گفتمانها، ضرورت انکار ناپذیرجامعه اسلامی و مسیر رشد و تعالی انقلاب بوده است، اما برخی منتقدین هنوز بر یک گفتمان تاکید و بقیه را نفی می کنند.

در ادامه، منصوره شریف الحسینی، رئیس ناحیه سه آموزش و پرورش مشهد اظهار کرد: همه ما وامدار تلاش صبورانه بزرگ مردان انقلابیم.

رئیس ناحیه سه آموزش و پرورش مشهد گفت: هیچ برنامه آموزشی به ثمر نمی رسد مگر به خواست و همت مدیران مدارس.

شریف الحسینی تاکید کرد: با پاسداشت میراث گذشته ضرورتهای نسل جدید را حفظ و ارتقا بخشیم.