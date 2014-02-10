قهرمانان بین المللی و آسیایی همدان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه فجر و به رسم سالهای قبل همایش تجلیل از قهرمانان بین المللی، جهانی و آسیایی عصر یکشنبه در همدان به عمل آمد تا باردیگر افتخار آفرینان شهر و استان همدان معرفی و به وجود این قهرمانان افتخار کنیم.



این مراسم با حضور استاندار همدان، معاون وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان و روسای هیئت های ورزشی استان همدان برگزار و از 41 مدال آور بین المللی تقدیر شد.



از جمله این مدال آوران رشید حیدری مقدم، زهره ابوطالبیان، محمدکرم کولیوند، سکینه خدابنده لو، الله کرم شه گل، تورج ظفری، امیرعرفان هاشمی، امیر برقعی، عادل برقعی، ایرج صبا، لطف الله خاکسار، هادی سالم، آرمین تشکری، آرزو حکیمی، نرگس خدابنده لو، میثم مصطفی جوکار، بهاره بیگی، مهدی صمدیان تبار، محمد مهدی جمشیدی، علی اکبر احمدوند، مصطفی گودرز ناصری، میلاد نوشادی، محمدحسن نجفی، علیرضا کریمی ناصر، کسری قیاسی، بهنام آرین، محسن حمزه ای، مریم کرمی، مریم امیدی پارسا، مهدیس حبیبی، محمدولدی، شبنم خانی، ملیکا جان پروری، نفیسه لطفی، احمد رستمی، بهنام نجفی، ناصر سلطانی، محمدحسین سلطانی، سعید ابراهیمی، محمد گنبدانی، فرزاد قهرمانی، میلاد اسدی قانع، میلاد سوری، محمدرضا حسینی پویا، مهدی نبی اللهی، حسن حسینی، احمد رحمانی، ایران رئوفی و محمدرضا سلیمانی اصل بودند.

در این همایش که با استقبال ورزش دوستان همراه بود، نوجوانان باستانی کار ورزش باستانی انجام دادند و ووشو کاران نیز به اجرای نمایش ووشو پرداختند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مراسم اظهار داشت: در سال 86 قهرمانان و مدال آوران همدانی 220 نفر بودند اما در حال حاضر و در سال 92 بالغ بر یک هزار و 500 نفر قهرمان در عرصه های ملی دو در رشته های مختلف ورزشی داریم.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه 600 نفر ورزشکار و مدال آور در سال 91 و بیشاز 650 قهرمان نیز در سال 92 برای همدان افتخار آفرینی کردند، بیان داشت: همدان به ورزش نگاه بین امللی دارد و در حال حاضر ورزشکاران زیادی از همدان در میادین المپیک، جهانی و آسیایی حضور داشته اند که توانستند به مدال های رنگارنگی نیز دست یابند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه امروزه نگاه استان همدان به ورزش در عرصه های آسیایی و بین المللی است، اضافه کرد: سعی بر این است با میزبانی مسابقات ورزشی به خصوص در رده آسیا به رشد ورزش استان کمک شود.

افتخاری با اشاره به اینکه استان همدان در المپیک 2012 لندن سه سهمیه در رشته های کشتی، تیراندازی و قایقرانی داشت، عنوان داشت: این سهمیه در کشور برای همدان از جایگاه مطلوبی برخوردار بود.

وی ابراز داشت: استان همدان و قهرمانان این استان در بازی های آسیایی گذشته و همچنین مسابقات مختلف آسیایی و بین المللی صاحب مدال های رنگارنگ شده است که با حمایت های استاندار تعداد سکوها و مدال های آسیایی، جهانی و بین المللی توسط ورزشکاران همدانی بیشتر می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اذعان داشت: همچنین استان همدان در کنار مدال آوران آسیایی، جهانی و بین المللی از 10 داور و مربی برجسته که سابقه حضور در میادین مهم بین المللی را دارند، برخوردار است.

استاندار همدان نیز گفت: همدان در ورزش عملکردهای خوبی را داشته است و تعداد مدال آوران و قهرمانان برون مرزی را که در استان همدان مشاهده می کنیم بسیار ارزشمند است.

محمدناصر نیک بخت با اشاره به مشکلات فوتبال در همدان، افزود: این مشکلات نیز به زودی حل می شود و متاسفانه فوتبال همدان پس از رفتن آقای مرادی استاندار وقت همدان، آسیب دید.

وی با بیان اینکه امروزه در همدان شاهد قهرمانان زیادی هستیم، عنوان داشت: این قهرمانان با تلاش خود و حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان توانسته اند به این جایگاه ها برسند و شاید استانداری در این راستا کمتر سهمی داشته است.

استاندار همدان اضافه کرد: ورزش بسیاری از مشکلات را حل می کند و باید به این مقوله نگاه ویژه ای داشت.

نیک بخت در پایان سخنانش گفت: استان همدان عصر یک شنبه شاهد افتتاح سالن صخره نوردی بود که می توان به جرات گفت این سالن صخره نوردی در آسیا در نمونه های ارزنده و کم نظیر است و این سالن باعث می شود تا مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی ورزش های مرتبط با صخره نوردی به میزبانی همدان برگزار شود.

در پایان این مراسم از دواران، مربیان و قهرمانان آسیایی، جهانی و بین المللی استان همدان تجلیل شد.