 "رنج و سرمستی" و " خط ویژه" در مشهد / اکران ها از ساعت 13 آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد فیلم های "رنج و سرمستی" و " خط ویژه" اکران می شود.

در حالی که هر روز اکران ها از ساعت 10 صبح شروع می شود در این روز به خاطر احترام به ساحت مقدس خواهر امام رضا(ع) و سالروز وفات ایشان اکران ها در صورت دریافت به موقع فیلم‌ها و عدم تغییر اسامی آنها از ساعت 13 آغاز می شود.

بر این اساس قرار است فیلم " رنج و سرمستی" در ساعت های 13، 17 و 21 و فیلم " خط ویژه" در ساعت های 15 و 19 در سینما هویزه مشهد اکران شود.

فیلم " رنج و سرمستی" به کارگردانی جهانگیر الماسی به نقش زنان و جوانان در دوران دفاع مقدس و تداوم این نقش در پیشبرد علمی و فنی کشور می‌پردازد و فیلمبرداری آن در تهران، ایلام و مشهد انجام شده است.

محور داستان "رنج و سرمستی" درباره زنی است که توسط عراقی‌ها به اسارت گرفته می‌شود، وی باردار است و فرزندش توسط آنها کشته می‌شود، در سال ٨٢ که آغاز جنگ آمریکا و عراق است وی در یک موقعیت جدید قرار می‌گیرد.

دراین فیلم بازیگرانی از جمله ماه‌ چهره خلیلی، احمد کاوری، شهرام پوراسد و مهدی صبایی ایفای نقش کرده اند.

فیلم " خط ویژه" هم به کارگردانی مصطفی کیایی داستان نابغه کامپیوتری را روایت می کند که به همراه خواهر و شوهرخواهرش تحت شرایط خاصی حساب بانکی رانت‌خواری به نام محتشم را هک می‌کنند‌، محتشم برای بازگشت پولش به روش‌های غیر قانونی رو می‌آورد اما این پول هنگفت در اختیار هفت جوان قرار گرفته و مشکلات عدیده‌ای را برای آنها به وجود می‌آورد.

در این فیلم بازیگرانی از جمله مصطفی زمانی، هانیه توسلی، هومن سیدی، میلاد کی مرام، محسن کیایی، محمد سام قریبیان، میترا حجار، پریناز ایزدیار، نادر فلاح، اسماعیل پوررضا، علی کوچکی و بابک بهشاد.به ایفای نقش پرداخته اند.