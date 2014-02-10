ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه های جهانی قابل مشاهده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری در نخستین یادواره شهدای ورزشکار یکشنبه شب که با حضور مسئولین و ورزشکاران شهرستان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ یک مسئله مهمی است که در تمام عرصه ها از آداب و رسوم و اعتقاد در همه جوامع وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه ورزش و فرهنگ نیز در جوامع مختلف با توجه به آن فرهنگ رشته های ورزشی آنها نیز رشد کرده است افزود: در کشور ما با توجه به اینکه دارای پیشینه زیادی دارد ورزش باستانی و کشتی مورد اهمیت بیشتر است.

هاشمی جواهری با بیان اینکه ورزش کار در ورزش باستانی فعالیت جسمانی همراه با ارشادات مرشد در مرثیه ها و مداحی هایش روحیه دلاوری را در خود پرورش می دهد تصریح کرد: ما باید اینچنین فرهنگ را که مختص ایرانیان است قوی کنیم .

وی با بیان اینکه فرهنگهایی که غنی هستند ضعیف هستند و اجازه رشد پیدا نمی کنند اظهار کرد: انقلاب کشور ما با توجه به اینکه از رشد و اعتلای فرهنگی بالایی برخوردار است موجب کمک دینی و اسلامی به جای جای دنیا شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: ارزشهای انقلاب در همه عرصه های مختلف جهانی حضور دارد و فرهنگ قوی و غنی در آنها نفوذ کرده است.

هاشمی جواهری افزود: کشورهای دیگر با دیدن فرهنگ کشورمان درست بودن و موفق بودن نظام و انقلاب را تایید می کنند.

وی با بیان اینکه کاشمر شهری فرهنگی و ویژه در عرصه ورزشی و پهلوانی است، تصریح کرد: وجود 6 گود باستانی و ورزشکاران بسیار در عرصه های مختلف به رغم مشکلات و تنگناها پیشرفت خوبی داشته است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: با توجه به بودجه های عمرانی سالهای اخیر پروژه های زیادی نیمه کاره مانده و در کاشمر نیز از این پروژه ها وجود دارد.

هاشمی جواهری گفت: با برنامه ریزی و قرار دادن پروژه های اولویت دار در برنامه کاری به بهره برداری هرچه زودتر پروژه های این شهرستان کمک خواهد شد.

در ادامه، مهدی فروزان، فرماندار کاشمر نیز با بیان اینکه شهرستان کاشمر سابقه طولانی در امر ورزش دارد اظهار کرد: فعالیت 40 هیات ورزشی، 36 تیم فوتبال، 38 تیم فوتسال، 32 باشگاه شخصی از نمونه های کوچک فعالین در عرصه ورزشی شهرستان است.

فرماندار کاشمر همچنین با بیان اینکه حضور 17 تیم والیبال زنان و 14 تیم والیبال آقایان را نیز باید نام برد افزود: وجود 28 تیم رزمی کار و اولین شهرستان دارای پینت بال خواهران و برادران از پیشرفت های ورزشی شهرستان است.

فروزان با انتقاد از بلاتکلیفی استخر سر پوشیده نیمه تمام که به زمین مانده است گفت: به زمین ماندن پیست دو میدانی، عدم سالن مناسب با تعداد و سکوی مناسب، سالن های نیمه کاره در روستاهای شهرستان به رغم تنگناهای مالی ورزشکاران و مردم کاشمر تقاضای نگاه ویژه ای به سمت کاشمر را خواستارند.

در این مراسم باستانی کاران کاشمر با اجرای برنامه و همچنین فرزند شهید زاده اکبر مدافع حریم ولایت و حضرت زینب (ع) به خواندن دکلمه ای پرداخت و در پایان با اهدای لوح یادبود این مراسم از خانواده 30 شهید ورزشکار شهرستان کاشمر تقدیر به عمل آمد.