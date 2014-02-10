دولت در خصوص متن توافق نامه ژنو شفاف سازی لازم را انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد نبویان، یکشنبه شب در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد اظهار کرد: می توان گفت شفاف سازی لازم در زمینه متن این توافق نامه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه شالوده انقلاب اسلامی بر ارکان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی استوار است، افزود: نظام اسلامی بر حفظ تمامیت ارضی و استقلال تاکید دارد بنابراین تصمیماتی که توسط مسئولان و دولتمردان اتخاذ می شود باید به حفظ استقلال و عزت این کشور کمک کند این امری است که مقام معظم رهبری در سخنان خویش به صورت صریح بر آن تاکید داشته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه نمایندگان در مجلس جلسات متعددی را با تیم مذاکره‌ کننده داشته‌اند، افزود: چند جلسه با عراقچی، 3 جلسه با ظریف و 3 جلسه با روانچی و 2 جلسه با افخم برای شفاف سازی متن توافق نامه برگزار شده است.

وی ادامه داد: معاون وزیرخارجه طرحی با سه مولفه، گام اول، گام نهایی و هدف مذاکره را به گروه 1+5 ارائه کرد و مطابق گفته او جمهوری اسلامی به دنبال بازی برد برد بود؛ براین اساس مقرر شد غرب در زمینه عدم تولید سلاح هسته ای از سوی ایران به یقین رسیده و در مقابل پرونده نظام اسلامی نیز به آژانس بازگردانده شود تا هر دو گروه به نتیجه برد- برد دست یابند.

وی یادآور شد: تمام تحریم های بین المللی و الزام 190 کشور برای فشار و تحریم ها علیه ایران به خاطر این است که پرونده این نظام به شورای امنیت رفته است لذا در این مذاکرات آنچه که برد را برای ما رقم می زد برداشتن تحریم های بانکی و نفتی و بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بود.

حجت الاسلام نبویان بیان کرد: تحریم ها به سه بخش تقسیم می شود؛ تحریم های بین المللی که به دلیل قطع نامه های شورای امنیت علیه این کشور اعمال شده، تحریم های یک جانبه آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپاست که در این راستا وزیر خارجه اعلام کرد تحریم هایی که برای ایران مشکل ایجاد کرده قطع نامه های شورای امنیت است و تحریم های یک جانبه آمریکا کاغذ پاره ای بیش نیست.

وی اعلام کرد: بزرگترین منبع بودجه در این کشور فروش نفت است و در این راستا درآمد دولت از 4 بخش فروش نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، مالیات و اوراق مشارکت تامین می‌شود.

وی ادامه داد: از تیرماه 2 سال گذشته تا چند هفته پیش آمریکا اجازه نداده که هیچ کشور خارجی در اسکله ایران نفت خریداری کند و تاکنون بین 650 تا 700 هزار بشکه نفت فروخته شده است.

وی با انتقاد از عدم شفاف سازی لازم در خصوص متن توافق نامه ژنو تاکید کرد: دولت نباید نمایندگان مجلس را نامحرم بداند و باید در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی صورت بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل پنهان کاری تیم مذاکره کننده ایرانی مشخص نیست جمهوری اسلامی چه امتیازی را به غرب داده و چه امتیازی را دریافت کرده است.

وی با اعلام اینکه وزیر امور خارجه به هویت زبان فارسی لطمه زده افزود: ظریف در مصاحبه مطبوعاتی که با حضور 100 خبرنگار بین المللی برگزار شد انگلیسی صحبت کرد و حال آنکه هویت یک ایرانی به زبان فارسی است و هیچ ضرورتی وجود ندارد که سوال یک خبرنگار ایرانی با زبان انگلیسی پاسخ داده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند که نظام اسلامی باید آن قدر پیشرفت کند که سایر کشورها به دنبال یادگیری زبان فارسی باشند لذا نباید با این گونه مسائل هویت خود را مخدوش کنیم.

وی بیان کرد: هنگامی که نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه سوال کردند که چرا با زبان فارسی صحبت نکرد گفت در ایران مترجم قوی وجود ندارد و از این طریق 50 درصد سخنان منتقل نمی شود بنابراین اگر این ادعا درست باشد ما نیز 50 درصد سخنان اوباما را متوجه نمی شویم چرا که به فارسی ترجمه شده است.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی به دنبال ساخت بمب اتم نیست، بیان کرد: ایران طبق توافقی که با گروه 1+5 انجام داده باید از کل مواد غنی شده 20 درصد را نابود کند و ما اعتقاد داریم که غنی سازی 20 درصدی برای تهدید و نشاندن اسرائیل بر سر جای خود ضروری است.

حجت الاسلام نبویان بیان کرد: زمانی سفارت خانه کشورهای زورگو از جمله اسرائیل و آمریکا برای کشور ما شاه و وزیر تعیین می کردند طوری که رضا شاه با یک اشاره بیگانگان از کشور خارج و محمدرضا شاه نیز با یک اشاره آمریکایی ها ایران را ترک کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور 45 هزار مستشار آمریکایی در ایران و اتخاذ تصمیمات متعدد از سوی آمریکا و اسرائیل در زمان شاه نشان می دهد که ایران در گذشته کشوری مستقل و عزتمند نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه شعار جمهوریت این نظام با اعتماد به رای مردم گره خورده است، عنوان کرد: رئیس جمهور در این نظام از سوی شخص خاصی تعیین نمی شود بلکه مردم با آرا خود فرد دلخواه را انتخاب می کنند و حتی رهبری نیز با رای مردم تعیین می شود.