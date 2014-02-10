تلخ و شیرین های جشنواره فیلم فجر مشهد/ جشنواره به نیمه راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم فجر مشهد که از ابتدا با مشکلات اعتباری زیادی در برگزاری مواجه بود بالاخره با همت مسئولان ارشاد خراسان رضوی از 17 بهمن با بخش سودای سیمرغ کار خود را آغاز کرد و شیرینی برگزاری خود را در کام مردم نشاند.

نارضایتی از اکران فیلم ها در یک سینما

جشنواره ای که خبر اکران فیلم ها فقط در یک سالن و در یک سینما آن هم برای جمعیت زیاد مردم علاقمند خراسان از تلخی های آن بود که با اکران فیلم "ملبورن" و بعد فیلم"چ" رضایت مردم را جلب و خاطره تلخی را از یاد آنها برد.

اما چهارمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد در حالی به اتمام رسید که بر اساس برنامه های اعلام شده قرار بود فیلم "امروز" ساعت 10 صبح و فیلم "روزگاری عشق و خیانت" ساعت 13 اکران شود که به دلیل نرسیدن فیلم ها اکران ساعت 10 و 13 لغو شده و اکران ها از ساعت 15 با فیلم " امروز" آغاز شد.

این نا هماهنگی ها که نارضایتی و بلا تکلیفی علاقمندانی که از صبح اول وقت برای خرید بلیت و تماشای فیلم ها به سینما آمده بودند را در پی داشت به گفته مسئولان برگزاری جشنواره در مشهد به علت عدم رسیدن فیلم ها از تهران بود .

وقتی قرار است جشنواره در 30 استان هم زمان برگزار شود باید برنامه ریزی مطابق برگزاری داشته باشد اما در این چند روز برگزاری، تغییراتی در جدول اکران فیلم ها به علت عدم رسیدن فیلم ها و مشکل در اکران آنها وجود داشته است که تا حدودی شیرینی برگزاری جشنواره را در کام تماشاگران تلخ کرده است اما با وجود همه تلخ و شیرینی ها جشنواره فیلم فجر به نیمه راه رسیده است.

اکران فیلم ها مشروط به رسیدن آنها است

دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: در پنجمین روز جشنواره قرار است فیلم های "رنج و سرمستی" و "خط ویژه" اکران شود ولی این امر مشروط به رسیدن فیلم ها و باز شدن پسورد آنها برای نمایش است.

حمید طباطبائی ادامه داد: گاهی برنامه زمانی و جدول پخش فیلم ها به علت نرسیدن فیلم ها دچار اختلال می شود که نیاز به بررسی برای جابجایی و جایگزینی دارد که موجب می شود سیانس اول آن فیلم از دست برود.

وی با بیان اینکه در پنجمین روز جشنواره در نوبت صبح سیانس اول به خاطر احترام به وفات حضرت فاطمه معصومه(س) تعطیل است گفت: اکران ها از ساعت 13 آغاز می شود.

توضیح مسئولان جشنواه به مردم در مورد لغو سیانس ها

طباطبائی افزود: خوشبختانه مردم ما آنقدر فهیم هستند که با توضیح مسئولان در نرسیدن فیلم ها قانع شده و ازدحام نمی کنند هر چند سیانس ساعت 10 معمولا اکتیو نبوده و مردم بیشتر برای سیانس های عصر مراجعه می کنند.

"کامپوزیا پرتوی" برای کارگاه آموزشی فیلم نامه نویسی در مشهد

وی همچنین با اشاره به فعالیت های حواشی جشنواره فیلم فجر مشهد، ابراز کرد: به زودی کارگاه آموزشی فیلم نامه نویسی با حضور "کامپوزیا پرتوی" کارگردان و فیلم نامه نویس مطرح و همچنین جلسه نقد و بررسی فیلم"با دیگران" با حضور ناصر ضمیری کارگردان، هنگامه قاضیانی بازیگر و طهماسب صلح جو منتقد سینما در مشهد برگزار می شود که تاریخ و محل دقیق آن در روز های آتی اعلام می شود.

طباطبائی همچنین به برپایی نمایشگاه عکس در گالری سینما هویزه مشهد اشاره کرده و گفت: این نمایشگاه با دو محور حضور مردم در راهپیمایی های پر شکوه 22 بهمن طی سی سال گذشته و همچنین عکس های 10 دوره گذشته جشنواره فیلم فجرمشهد برای عموم به اجرا در آمده است و تا پایان جشنواره نیز ادامه خواهد داشت.

رضایت 83 درصدی مردم از "چ"

دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد به آمار نظر سنجی های مردمی از فیلم های جشنواره فیلم فجر مشهد اشاره کرده و عنوان کرد: برابر نظر سنجی های اعلام شده تاکنون فیلم"چ مثل چمران" با 83.6 درصد بیشترین آرای رضایت مردمی را داشته است.

اما فیلم "روزگاری عشق و خیانت" که در چهارمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد اکران شد رضایت مردم را کسب نکرد و این طور به نظر می آمد که نویسنده به خوبی نتوانسته است به داستان بپردازد و درک آن برای مخاطب مشکل بود اما مخاطبان از فیلم " امروز" رضایت داشتند.