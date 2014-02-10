چشم‌ های تیزبین کارشناسان دامپزشکی ضامن سلامت عمومی جامعه/ گیلان قطب دامپروری و مرغداری

به گزارش خبرنگار مهر، دامپزشکی از طریق تامین بسترهای بهداشتی مناسب پرورش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل در واقع از تولید در صنعت پرورش دام و اشتغال در این بخش حمایت می‌کند، حمایت از تولید مهمترین بخش تحقق حماسه اقتصادی است.

بدون شک یكی از شاخص های مهم دستیابی به خلق حماسه اقتصادی افزایش تولید و بهره وری در بخش كشاورزی است که مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به نقش كلیدی و مهم دامپزشكی در اقتصاد خانواده اشاره كرد و ارتقا سطح سلامت و بهداشت در جامعه را مرهون تلاش های انجام گرفته از سوی دامپزشكان دلسوز و خدمتگزار دانست.

حسن تامینی افزود: خدمات دامپزشکان دیگر محدود به درمان آلام حیوانات نیست بلکه شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام، ایجاد موارد متعددی از مقاومت های دارویی و عدم پاسخ به درمان با آنتی بیوتیک ها نقش دامپزشکان در تامین سلامت عمومی را مشهودتر ساخته به گونه ای که شرط موفقیت در مبارزه با این بیماری ها وجود خدمات کارآمد دامپزشکی در هر کشوری است.

وی اظهارداشت: همچنین مسئله تامین غذا با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و جایگاه دامپزشکان در تولید آن و به ویژه تضمین سلامت فرآورده های دامی، بیش از پیش آشکار شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه و اهمیت گستره خدمات دامپزشکان در حوزه های اقتصاد ملی از یک سو و بهداشت همگانی از دیگر سو، هنوز به درستی از سوی آحاد جامعه، شناخته و اجر نهاده نشده است.

وی در ادامه دامپزشکان و نیروهای دخیل در دامپزشکی را سربازان گمنام در تامین بهداشت جامعه دانست و یادآورشد: دامپزشکی در شاهراه اقتصادی کشور نقش اساسی دارد.

به هر ترتیب نقش دامپزشکی در سلامت، تلاش در راستای ارتقای بهداشت عمومی است و دامپزشکی در مجموعه فعالیت ‌های مرتبط با سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می‌ کند.

مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام از وظایف مهم و حاکمیتی دامپزشکی است

مدیرکل دامپزشکی گیلان در این خصوص گفت: مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام از وظایف مهم و حاکمیتی این سازمان است.

سهراب عاقبتی ظهر افزود: این سازمان از قدیمی ترین سازمان های دولتی کشور است که 87 سال از زمان فعالیش می گذرد.

وی همچنین اظهارداشت: وظایف سازمان دامپزشکی کشور شامل نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، مبارزه با بیماری های دامی، مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام ، نظارت بهداشتی برکارخانجات دارویی و نظارت بر کارخانجات دام، طیور و آبزیان است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام از وظایف مهم و حاکمیتی دامپزشکی است و این سازمان همکاری تنگاتنگ با مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی دارد.

وی در ادامه از فعالیت دو کارخانه دارویی دام و طیور در استان خبر داد و افزود: گیلان از استان های درحال پیوستن به این فناوری است.

عاقبتی با اذعان اینکه هفت بیماری مشترک بین انسان و دام در استان بیشر شایع است، اظهارداشت: بیماری تب مالت، سل، مشمشه، تب کریمه کنگو، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و هاری از جمله این بیماری هاست.

وی گفت: از مجموع هزار و 800 عامل بیماری زا 800 بیماری مشترک بین انسان و دام هستند و همچنین از 156 بیماری نوپدید 114 بیماری می تواند به انسان منتقل شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان افزود: نقش دامپزشکی را می توان در سه محور عمده و اساسی از قبیل اقتصادی، بهداشتی، تحقیقاتی و پژوهشی در سطح جامعه و عرصه مسئولیت مربوطه تشریح کرد.

وی تصریح کرد: به جهت مسئولیت خطیر دامپزشکی در حفظ سلامت سرمایه های دامی شامل انواع دام ها و حیواناتی که در خدمت انسان هستند مثل اسب، گاو، گوسفند، طیور، ماهی ها، انواع آبزیان تا زنبور عسل و حیوانات خانگی، زینتی و تفریحی تا حیات وحش.

عاقبتی اظهارداشت: این بعد از رسالت دامپزشکی با جلو گیری از وقوع، شیوع و بروز بیماری ها یا تلفات نا خواسته در دام ها و حیواتات در محیط های مختلف زیستی معنی می شود.

وی گفت: در این راستا دامپزشکی با ارائه و توسعه بهترین، علمی ترین و عملی ترین روش های پیشگیری، درمان، کنترل و یا ریشه کنی بیماری های دامی و حیوانی مسئولیت خطیر خویش را محقق می سازد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان افزود: توجه به اینکه دامداری به مفهوم رایج آن شامل زمینه های مختلف پرورش دام، طیور و آبزیان و دیگر دام ها و حتی نگهداری حیوانات زینتی و تفریحی و خانگی تا چه اندازه ای در تامین درآمد عمومی و معاش انسان ها در جوامع مختلف مهم هستند به خوبی گویای اهمیت اقتصادی این جنبه از فعالیت دامپزشکی است.

وی اذعان داشت: در تمامی جوامع انسانی درصد بسیار بالایی از درآمد مردم و درآمد سرانه و ملی چه در جوامع بسیار پیشرفته و صنعتی و چه در جوامع سنتی و ابتدایی وابسته به سرمایه دامی آن جامعه است.

7 بیماری مشترک بین انسان و دام در گیلان بیشر شایع است

عاقبتی بیان داشت: بعد بهداشتی یا نقش بنیادین و مسئولیت دامپزشکی در تامین بهداشت و سلامت زیستی از جنبه سلامت جامعه انسانی است.

وی افزود: اساس و پایه بهداشت و سلامت جوامع انسانی به میزان بسیار زیادی هم به صورت بالقوه و هم به صورت بالفعل وابسته به بهداشت دام ها و حتی دیگر حیوانات است.

مدیر کل دامپزشکی استان گفت: صدها نوع بیماری مشترک یا قابل انتقال از دام به انسان شناخته شده است که دام ها می توانند به عنوان منبع ذخیره یا پایگاه استقرار عوامل این بیماری ها واقع شوند و از طرق مختلف این بیماریها را به انسان منتقل و خطری جدی برای سلامت انسانها را ایجاد کنند.

وی افزود: مصرف فرآورده های خوراکی مثل گوشت، شیر، آلایش، تخم مرغ و یا استفاده از فرآورده های غیر خوراکی مثل پشم، پوست مو، پر و یا از طریق تماس های محیطی مستقیم و غیر مستقیم با حیوانات و قرار گرفتن در چرخه های مختلف زیست محیطی عوامل بیماری زا، ممکن است باعث وقوع و شیوع بیماری های قابل توجهی در انسان ها شود.

عاقبتی اذعان داشت: دامپزشکی در این بعد از مسئولیت خویش علاوه بر تخفیف و از بین بردن راه های اشاعه بیماری در دام ها و حیوانات با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی روز، در جلوگیری و توقف چرخه انتقال بیماری ها و آلودگی ها از دام به جمعیت های انسانی رسالت بسیار مهمی را به انجام می رساند.

وی اظهارداشت: فعالیت بسیار گسترده دامپزشکان و دانش آموختگان علوم دامپزشکی در کشتارگاهها، کارخانجات بسته بندی فرآوردههای گوشتی و خوراکی، مراکز جمع آوری شیر و کارخانجات تولید مواد لبنی و غیره گواه بر انجام این وظیفه مهم است.

این مسئول گفت: دامپزشکی در بستر علمی و توسعه کمی و کیفی خویش به عنوان یکی از مهمترین رشته های تحصیلی دانشگاهی و از اوایل دوران تاسیس دانشگاه مطرح بوده است.

وی افزود: در حال حاضر تخصص های بی شماری در زمینه های مختلف علمی و فنی در دانشگاه ها و دانشکده های دامپزشکی ایجاد شده است بنابراین امروزه دانشمندان، دانش پژوهان و تعداد زیادی از دانش آموختگان مختلف علوم دامپزشکی علاوه بر فعالیت های تخصصی در حیطه دامپزشکی، در موارد بسیار و متعددی در کنار دیگر محققان در رشته های مرتبط، در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و در علوم و فناوری های گوناگون، همکاری شایان توجهی دارند.

عاقبتی تصریح کرد: با وجودی که دامپزشکی به عنوان یک رشته تحصیلی دشوار و حرفه ای سخت مطرح است ولی افزایش درک عمومی از جایگاه این رشته در جامعه و ایجاد علاقه و انگیزش پایدار بر مبنای ارزش های اجتناب ناپذیر می تواند آنرا تا حد یک رشته تحصیلی بسیار خوشایند و حرفه ای جذاب و متنوع برای ایجاد و توسعه زندگی سالم و برخوردار بخصوص برای نسل های آینده معرفی کند.

وی با توضیح اینکه در جوامع پیشرفته تر و بخصوص در جوامعی که استانداردهای زیستی با دقت و اهمیت بیشتری مد نظر قرار دارند، دامپزشکان از جایگاه بسیار رفیعی بر خوردار هستند.

مدیرکل دامپزشکی گیلان بیان داشت: دو نوع واکسیناسیون در دامپزشکی انجام می شود نخست واکسیناسیون بر علیه بیماری های دامی شامل شاربن ( شاربن علامتی )، تیلریوز، آبله و تب برفکی و واکسیناسیون مشترک بین انسان و دام شامل بیماری تب مالت، سل، مشمشه، تب کریمه کنگو، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و هاری ) است.

وی تاکید کرد: همه تلاش دامپزشکی به حداقل رساندن این بیماریها با اقدامات مبارزه ای و پیشگیری است.برنامه واکسیناسیون بطور روزانه از سوی دامپزشکان در استان انجام می گیرد.

دامپزشکی بر تمامی مراحل تولید، توزیع و حمل و نقل محصولات دامی نظارت دارد

عاقبتی گیلان گفت: این سازمان بر همه مراحل تولید، توزیع، حمل و نقل محصولات دامی دخیل و نظارت می کند.

وی افزود: دامپزشکی تنها سازمانی است که نظارت و بازرسی بهداشتی را بر تمامی محصولات فرآورده های خام دامی با منشا خوراکی و غیر خوراکی دارد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان همچنین با بیان اینکه بازرسی در کشتارگاه ها ی دام و طیور بر دو بخش (قبل و بعد از کشتار) تقسیم می شود، اظهارداشت: در کشتارگاه ها علاوه بر بازرس بهداشتی بخش خصوصی یک دامپزشک از بخش دولتی نیز مستقر و بر امور نظارت می کند.

وی گفت: بیماری های همچون هاری، جنون گاوی و همچنین بیماری های تب دار باید قبل از کشتار تشخصیص داده شوند چون هیچ گونه علائمی بر روی لاشه دام وجود ندارد.

عاقبتی افزود: بعد از کشتار امعا، احشا و تمامی قسمت های لاشه دام بازرسی بهداشتی می شود در صورت مشاهده هرگونه بیماری از چرخه مصرف حذف خواهد شد.

وی در خصوص جعلی بودن مهرهای که بر روی لاشه دام ها زده می شود، اظهارداشت: احتمال جعل این مهر ها خیلی ضعیف است چون بعد از کشتار لاشه 24 ساعت باید در اتاق سرد که دمایش بین صفر تا چهار درجه است، نگهداری شود، این عمل باعث حذف بیماری ها به ویژه تب کریمه کنگو خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان ادامه داد: با خودروهای یخچال دار لاشه دام ها حمل و برای هر لاشه برگه ای صادر می شود که این برگه ها کدار هستند که راه تقلب را به حداقل می رساند.

وی همچنین با بیان اینکه شیوع بیماری تب سه روزه گاوی در استان از خرداد ماه امسال بوده است، گفت: این بیماری از شرق کشور وارد استان شد و عاملش ویروس بود که از طریق نیش پشه و باد منتقل می شد.

عاقبتی افزود: متاسفانه شدت واگیری بیماری خیلی زیاد بود و 30 درصد جمعیت دامی استان آلوده شدند.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه تلفات این بیماری می توان یک تا سه درصد باشد اما در استان تلفات دو دهم درصد بود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان مجموع تلفات در اثر بیماری تب سه روزه را 125 راس دام اعلام کرد و اذعان داشت: این بیماری بطور کلی در استان مهار شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیماری تب سه روزه مشترک بین انسان و دام نیست، اذعان داشت: خطری بواسطه مصرف گوشت و شیر دام های آلوده انسان را تهدید نخواهد کرد.

گیلان دارای مقام نخست پرورش ماهیان گرم آبی کشور

مدیرکل دامپزشکی استان با اعلام اینکه گیلان مقام نخست پرورش ماهیان گرم آبی کشور را دارد، گفت: پرورش ماهیان گرم آبی در این خطه از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان در سالیان اخیر با مشکل تلفات گونه ماهی گرم آبی "کپور نقره ای " مواجه است، اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد این تلفات ناشی از عوامل مدیریتی ( استفاده از کود اوره بجای نیترات )، نبود ضد عفونی صحیح مزرعه قبل از شروع پرورش ماهیان گرم آبی و مسمومیت جلبکی بوده است.

عاقبتی بر لزوم ساماندهی کشتارگاههای دام استان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شش کشتارگاه صنعتی طیور در گیلان با ظرفیت 18 هزار قطعه در ساعت فعال است.

وی در ادامه از تعطیلی 32 کشتارگاه سنتی دام در استان خبرداد و افزود: پنج کشتارگاه دیگر که در شهرستان های لنگرود، رودسر و املش فعالیت دارند با افتتاح کشتارگاه صنعتی چاف لنگرود تعطیل می شوند.

عاقبتی با بیان اینکه کمیته ساماندهی کشتار دام در استانداری گیلان مستقر است، اظهارداشت: دبیری این کمیته با دامپزشکی و ریاست با معاون عمرانی استاندار است.

وی اذعان داشت: دامپزشکی استان از سال 1390 همزمان با سراسر کشور طرحی به نام " تضمین کیفیت و سلامت فرآورده های شیلاتی " را در حال اجرا دارد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: این طرح شامل پنج مرحله از قبیل صید و صیادی، تکثیر و پرورش، حمل و نقل، فرآوری و عرضه آبزیان است.

وی افزود: همچنین از سال 1391 این طرح برای محصولاتی همچون عسل، شیر، گوشت قرمز و گوشت سفید به مرحله اجرا درآمده است.

عاقبتی در ادامه با اشاره به اینکه گیلان در تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در کشور پیشرو است، اظهارداشت: هم اکنون 24 واحد مرغداری در استان به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک با برند " سبز " و " الماس سبز " مشغول هستند.

وی با بیان اینکه گیلان از قطب های مهم دامپروری و مرغداری در کشور است، گفت: این استان با داشتن هفت مرکز تکثیر با ظرفیت تولید سالانه 70 میلیون قطعه بچه ماهی و شش هزار واحد گرم آبی با ظرفیت تولید 39 هزار تن ماهی در سال مقام نخست را در کشور دارد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان یادآورشد: در شش ماهه نخست سال جاری 302 تن انواع آبزیان با ارز آوری 41 میلیارد ریال ( یک میلیون و 641 هزار و 520 دلار ) به کشورهای دیگر صادر شده است.

لزوم بهبود کیفیت فرآورده های پروتئینی در سبد خانوارها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز گفت: دامپزشکی در تامین غذا برای آحاد جامعه نقش مهمی دارد و همه تلاش دامپزشکان اینکه محصولات پروتئینی سالم به دست مصرف کنندگان برسد.

علیرضا شعبان نژاد افزود: نقش دامپزشکی در تامین امنیت غذایی جامعه حائز اهمیت و این موضوع برای آحاد جامعه محرز است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور دامپزشکی در بخش‌ های مختلف مربوط به سلامت جامعه اظهار داشت: بخش وسیعی از سبد مصرفی جامعه را که پروتئین ‌های دامی تشکیل می‌دهد باید از لحاظ سلامت و بهداشت عمومی عاری از هرگونه عوامل بیماری‌ زا و مسمومیت‌ زا باشند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: در مسیری که یکی از فرآورده‌ های خام دامی مانند گوشت قرمز و سفید، شیر، عسل و تمام آلایش ‌های خوراکی دامی طی می‌کند تا در سفره‌ های مردم قرار گیرد، چشم‌ های تیزبین کارشناسان دامپزشکی ضامن سلامت آن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروتئین های حیوانی در سلامتی و رشد بدن نقش بسزایی دارند با این وجود در صورتی که این مواد از مراکز مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نشوند می توانند باعث سرایت بیماریهای قابل انتقال به انسان و ایجاد مسمومیت های غذایی شده و سلامت مصرف کنندگان را به خطر اندازند از اینرو در تهیه مواد پروتئینی دامی باید نهایت دقت را بعمل آورد و توصیه های بهداشتی را مدنظر داشت.