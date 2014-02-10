ابراهیم ابراهیمیان، کارگردان فیلم «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» که امسال در بخش نگاه‌نو سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این یک فیلم متفاوت است که فکر می‌کنم به خاطر همین نگاه متفاوتی که دارد در جشنواره موفق شود.

وی در مورد عوامل این فیلم توضیح داد: در این اثر بازیگرانی چون صابر ابر، نازنین بیاتی، پریوش نظریه، خسرو بامداد، رابعه مدنی، نقی سیف‌جمالی و سورن مناچکانیان بازی می‌کنند.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه در این فیلم بازی‌های متفاوتی خواهیم داد، بیان کرد: «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» فیلمی است که شبیه آن در سینمای ایران نداریم و فضایی کاملا جدید و متفاوت را به تصویر می‌کشد.

وی در مورد انتخاب بازیگران برای نقش‌های فیلم توضیح داد: در ابتدای راه که فیلمنامه تدوین می‌شد برای نقش‌هایی که داشتیم یک‌سری بازیگر مدنظرمان بود که در این میان به اسم‌هایی چون صابر ابر، نازنین بیاتی، پریوش نظریه و چند نفر دیگر رسیدیم و خدا را شکر توانستیم با کسانی که در نظرمان بود به توافق برسیم و آنها را به بازی در فیلم دعوت کنیم.

این کارگردان ادامه داد: بازی‌ها همگی متفاوت و خاص است حتی تیپ جدیدی برای صابر ابر در این فیلم درنظر گرفته شده که با کار زیاد این بازیگر این شخصیت به وجود آمد. جنس بازی در این اثر کاملا رئالیستی است اما بازی کاملا جدیدی از صابر ابر در این فیلم خواهیم دید.

وی در مورد داستان اولین فیلم بلند سینمایی‌اش توضیح داد: این فیلم داستان زن و مردی است که به واسطه یک آگهی در یک روزنامه در خانه پیرمردی مشغول به کار می‌شوند که در این خانه قدیمی حوادثی رخ می‌دهد و داستان بر پایه این حوادث و البته رابطه میان زن و مرد جوان فیلم شکل می‌گیرد.

ابراهیمیان ادامه داد: در اوایل مهرماه کار تولید این فیلم شروع شد و لوکیشین کار را در مرکز تهران پیدا کردیم و تا اواخر آبان ماه هم کار فیلمبرداری به طول انجامید.

وی در مورد حضورش برای اولین‌بار در جشنواره فیلم فجر در سالی که بیشتر کارگردان‌های مطرح سینما در آن حضور دارند، گفت: من معتقدم کارگردانان جوان و پیشکسوتان این عرصه رقیب هم نیستند بلکه به نوعی مکمل هم هستند. من به عنوان یک کارگردان جوان و فیلم اولی نمی‌توانم ادعای رودررویی با بزرگان این هنر را داشته باشم.

ابراهیمیان در پایان سخنانش و در پاسخ به پرسشی در مورد نزدیکی فیلمنامه و داستان فیلمش با فیلم «Amador» اسپانیایی گفت: ما برای فیلم «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» از فیلمنامه این فیلم یک ایده یک خطی گرفتیم ولی در ادامه کار کاملا نوشته و پرداخته یک ایرانی است. البته ما در تیتراژ به این موضوع اشاره کرده‌ایم.

فیلم سینمایی «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و بازی صابر ابر، نازنین بیاتی و پریوش نظریه در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می‌آید.