لزوم نهادسازی توسط کارگران برای دفاع از حقوق و پیگیری مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری یکشنبهشب در نشست با معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کارگران در توسعه کشور نقش بسیار مهمی دارند و باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرند و مشکلات و نیازهای انها تامین شود.
وی اضافه کرد: بیتردید توسعه کشاورز به میزان تلاش کارگران بستگی دارد و کارگران در بخشهای مختلف با تلاش و خلاقیت و ابتکار خود در راستای توسعه و پیشرفت کشور در حال تلاش هستند.
استاندار بوشهر بر لزوم ارائه اموزش های لازم به کارگران تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: برای اینکه کارگان با توانمندی بالایی در عرصه تولید تلاش کنند لازم است که شاهد ارائه مهارتهای لازم و مجهز کردن آنها به فناوری های روز باشیم.
حمایت دولت از نهادسازی توسط کارگران
وی با اشاره به حمایت دولت از نهادسازی توسط کارگران بیان داشت: راهاندازی اتحادیه صنفی و شرکتهای تعاونی توسط کارگران نقش بسیار مهمی در دفاع از حقوق این قشر دارد که باید شاهد توسعه این نهادسازیها باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی را در راستای دفاع از حقوق کارگران داشتهایم و از هیچ تلاشی در این راستا کوتاهی نخواهیم کرد.
حسین حیدری با اشاره به نقش بسیار مهم کارگران در تولید و وضعیت اقتصادی استان، بیان داشت: دولت تاکید بسیار زیادی بر روی تشکیل تعاونیها دارند و لازم ایت که قدمهای موثری در این راستا برداشته شود.
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