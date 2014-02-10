مسابقات کمربند طلایی دور کمر قهرمانان گرات سان استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات کونگ فو گرات سان استان بوشهر با همکاری صمیمانه هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو استان بوشهر، اداره ورزش وجوانان و حوزه بسیج نجف اشرف شهرستان گناوه با حضور بیش از 110 رزمیکار از 12 تیم به صورت با شکوهی به میزبانی شهرستان گناوه برگزار شد.

بسیاری از کارشناسان رزمی استان این دوره از مسابقات را از نظر فنی و کیفیت بهترین مسابقات تاریخ ورزشهای رزمی استان نامیدند.

بازی های مقدماتی این دوره از مسابقات صبح یکشنبه و بازی‌های جذاب و بیاد ماندنی فینال با حضور بهترین فایترها یکشنبه شب برگزار شد.

قهرمانان این دوره از مسابقات در رده سنی پایه

نونهالان : وزن 25- مقام اول : کیلو دانیال آلبو سویلم مقام دوم : فرید دریگان

نونهالان : وزن 32- کیلو مقام اول : آرمین ادیب آذر مقام دوم : علی اکبر کو گرد

نوجوانان : وزن : 40- کیلو مقام اول احمد مجاهدزاده مقام دوم علیرضا گرگی

نوجوانان وزن 45- کیلو مقام اول فرهاد خواجه مقام دوم مسعود غلامی

نوجوانان : وزن 52 کیلو مقام اول حسین موسی خانی مقام دوم ابراهیم حاجی زاده

جوانان : وزن 54- کیلو مقام اول مسعود حسنی مقام دوم اکبر مرادی

جوانان : 65- کیلو مقام اول محمد زارعی مقام دوم علی هادی نژاد

جوانان : 75+ کیلو مقام اول شاهین محمدی مقام دوم مصطفی امیری

قهرمانان این دوره از مسابقات در رده سنی بزرگسالان

57کیلو مقام اول سید باقر موسوی مقام دوم محسن حیدری

60- کیلو مقام اول علیرضا خدری مقام دوم مهران حسینی

65- کیلو مقام اول محمد قنواتی ابراهیم هادی زاده

72- کیلو مقام اول امین ابراهیمی مقام دوم بهروز پیامنی

86- کیلو مقام اول مهدی کرایی مقام دوم شهباز جلا پور

90+ کیلو مقام اول سعید دهقان مقام دوم : میلاد چسته

داوران این دوره از مسابقات جواد تصوری نیا، عبدالرحمن فرزام، سید مرتضی صدرالدینی، صادق شنانی، محمد صادق زاده، پیمان ستار پور، یوسف خلیفات و رضا کدایی بودند.

بهترین‌های مسابقات نیز به این صورت انتخاب شدند: بهترین داور جواد تصوری نیا و سید حسن صدرالدینی.

بهترین مربیان نیز عبدالرحمن فرزام از برازجان، ابوذر پورکیوان از خوزستان و احسان محمودی از بوشهر انتخاب شدند.

فنی ترین بازیکنان در رده بزرگسالان محمد قنواتی از گناوه، در رده جوانان مسعود حسنی از استان فارس، ر رده نوجوانان حسین موسی خانی از بوشهر و در رده نونهالان آرمین ادیب آذر از گناوه انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که بازی های فینال این دوره از مسابقات ازسطح فنی بسیار بالایی برخوردار بود.

بازیکنان صاحب نام و عنوان داری از جمله علیرضا خدری نفر اول مسابقات آسیایی 2011 چی وان، امین ابراهیمی دعوت شده به اردوی تیم ملی بوکس، سید باقر موسوی و محمد قنواتی قهرمان چندین دوره مسابقات کشوری و آسیایی چی وان،

شاهین محمدی، مسعود حسنی، آرمین ادیب آذر و حسین موسی خانی حضور داشتند که هیجان مسابقات را دوچندان کرده بود.

استاد عبدالهی در پایان مسابقات از همه کسانی که در برگزاری این دوره از مسابقات با وی همکاری صمیمانه‌ای داشتند از جمله کمیته تدارکات که شامل مسلم حاتمی، سید باقرموسوی، محمد امامی، محمد بشخور، فرهاد خواجه، رضا هاشم زاده و محمد زارعی بودند تقدیر کرد.

استاد جواد تصوری‌نیا با توانایی های بسیار بالایی که در زمینه داوری داشتند سطح داوری مسابقات را بالا بردند و باعث شدند این دوره از مسابقات بدون هیچ گونه حواشی به پایان برسد. صمیمانه از ایشان تشکرو قدر دانی میکنم.

استاد عبدالرحمن فرزام یک فرد با شخصیت و دوست داشتنی که همه جوره جهت هرچه بهتر برگزاری این دوره از مسابقات به ما کمک کردند و سنگ تمام گذاشتند.

استاد احسان محمودی و ابوذر پور کیوان همچون گذشته باز هم با اخلاق نشان دادند و با حضور صمیمانه خودشان باعث دلگرمی بیشتر ما شدند.

مهمانان ویژه فینال این دوره از مسابقات نیز بهروز بهروزی رئیس هیئت هنرهای رزمی وکونگ فو استان بوشهر، رحمان عمادی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان گناوه، سرهنگ احمد فخری فرمانده حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف گناوه، نادرپهلوان زاده و خرم آبادی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر گناوه، بیروتی شهردار اسبق گناوه و یوسف عبدالهی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی امید گناوه و محمود نظری فرمانده پایگاه بسیج حضرت زینب (س) گناوه بودند.

در پایان مسابقات بیروتی شهردار اسبق گناوه مبلغ پنج میلیون تومان برای خرید رینگ رزمی به عبدالهی مسئول سبک کمک کرد که این کار باعث شد تا دقایقی مهندس بیروتی به شدت مورد تشویق تماشاگران قرار گیرد.

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عکس و گزارش: اسماعیل کشتکار