توقف رم مقابل لاتزیو و یوونتوس مقابل ورونا/ اینتر پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رم در حضور بیش از 32 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو مقابل همشهری خود لاتزیو با تساوی بدون گل متوقف شد.

یوونتوس صدرنشین رقابتها نیز در خانه ورونا بهدر این بازی نتیجه ای به جز تساوی 2 بر 2 دست پیدا نکرد. در این بازی لوکا تونی (52) و خوان گومز (90) برای ورونا و کارلوس توز (4، 21) برای یوونتوس گل زدند.

اینتر نیز در ورزشگاه سن سیرو با تک گل دقیقه 48 والتر ساموئل مدافع آرژانتینی و کهنه کار خود از سد ساسولو گذشت.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

تورینو یک – بولونیا 2

لاتزیو صفر – رم صفر

پارما صفر – کاتانیا صفر

سمپدوریا یک – کالیاری صفر

لیوورنو صفر – جنوا یک

ورونا 2 – یوونتوس 2

اینتر یک – ساسولو صفر

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 60 امتیاز

2- رم 51 امتیاز

3- ناپولی 47 امتیاز

4- فیورنتینا 44 امتیاز

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18- لیوورنو 17 امتیاز

19- ساسولو 17 امتیاز

20- کاتانیا 16 امتیاز