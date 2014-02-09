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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲:۳۰

هفته بیست و سوم لالیگا؛

پیروزی پر گل بارسا در خانه سویا با درخشش مسی

پیروزی پر گل بارسا در خانه سویا با درخشش مسی

هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا یکشنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های اوساسونا و بارسلونا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و 2 دیدار دیگر به تساوی انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در حضور بیش از 29 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی سویا موفق شد با نتیجه 4 بر یک میزبان خود را شکست دهد.

در این دیدار ابتدا سویا با گل دقیقه 15 آلبرتو مورنو از بارسا پیش افتاد اما در ادامه الکسیس سانچز (34)، لیونل مسی (44، 56) و سسک فابرگاس (88) برای بارسا گل زدند تا در نهایت شاگردان خراردو مارتینو با نتیجه 4 بر یک به پیروزی برسند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

اوساسونا 2 – ختافه صفر

وایادولید 2 – الچه 2

رئال سوسیداد صفر – لوانته صفر

سویا یک – بارسلونا 4

در آخرین دیدار این هفته دوشنبه شب سلتاویگو در خانه خود میزبان اتلتیک بیلبائو است.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 57 امتیاز – تفاضل گل 46+
2- رئال مادرید 57 امتیاز – تفاضل گل 41+
3- اتلتیکومادرید 57 امتیاز – تفاضل گل 40+
4- اتلتیک بیلبائو 43 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- رئال وایادولید 21 امتیاز
19- رایووایکانو 20 امتیاز
20- رئال بتیس 14 امتیاز

کد مطلب 2233215

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