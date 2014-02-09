پیروزی پر گل بارسا در خانه سویا با درخشش مسی

هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا یکشنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های اوساسونا و بارسلونا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و 2 دیدار دیگر به تساوی انجامید.