پیروزی پر گل بارسا در خانه سویا با درخشش مسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در حضور بیش از 29 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی سویا موفق شد با نتیجه 4 بر یک میزبان خود را شکست دهد.
در این دیدار ابتدا سویا با گل دقیقه 15 آلبرتو مورنو از بارسا پیش افتاد اما در ادامه الکسیس سانچز (34)، لیونل مسی (44، 56) و سسک فابرگاس (88) برای بارسا گل زدند تا در نهایت شاگردان خراردو مارتینو با نتیجه 4 بر یک به پیروزی برسند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:
اوساسونا 2 – ختافه صفر
وایادولید 2 – الچه 2
رئال سوسیداد صفر – لوانته صفر
سویا یک – بارسلونا 4
در آخرین دیدار این هفته دوشنبه شب سلتاویگو در خانه خود میزبان اتلتیک بیلبائو است.
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 57 امتیاز – تفاضل گل 46+
2- رئال مادرید 57 امتیاز – تفاضل گل 41+
3- اتلتیکومادرید 57 امتیاز – تفاضل گل 40+
4- اتلتیک بیلبائو 43 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- رئال وایادولید 21 امتیاز
19- رایووایکانو 20 امتیاز
20- رئال بتیس 14 امتیاز
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