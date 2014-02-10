جشن بزرگ انقلاب در بندر ريگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ريگ شهرستان گناوه عصر یکشنبه در این جشن بزرگ در جمع مردم شهر ریگ در سالن بسیج این شهر اظهار داشت: مردم بخش ریگ همواره مانند مردم دیگر نقاط کشور حضوری گسترده و پرشور در برنامه‌های مختلف و مناسبت‌ها دارند.

مصطفی بازیاری اضافه کرد: در برنامه‌های مختلف ایام دهه فجر امسال نیز شاهد حضور گسترده مردم بودیم و مردم در راهپیمائی 22 بهمن بار دیگر حضوری گسترده خواهند داشت و جواب محکمی به دشمنان می‌دهند.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در سایه تلاش های مردم و پیروی از رهبری پیامبرگونه امام خمینی(ره) خاطرنشان ساخت: دهه فجر زمان بسیار خوبی بود تا برنامه‌های اینچنینی را برگزار کنیم و زمینه حضور مردم در این برنامه‌ها را فراهم کنیم.

مسئول فرهنگسرای بندر ریگ نیز در حاشیه این جشن بزرگ ضمن تبریک دهه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برنامه های هنری اجرا شده اظهار داشت: در این جشن بزرگ ابتدا تئاتر طنز مطب دکتر با هنرمندی رستم زال، مرتضی زال، نادر زال و علی جمعان اجرا شد.

سید علی موسوی گفت: پس از این تئاتر مسابقه اجرای خوانندگی توسط مجری برنامه برگزارشد که با استقبال خوبی از سوی جوانان بندر ریگ مواجه شد.

موسوی بیان داشت: در ادامه این برنامه نیز ترانه آوای ایران از ساخته های استاد مجید انتظامی توسط گروه موسیقی سپید شامل آقایان بهزاد کریمی (رام)، حامد ملاحان (تومبا)، محمد شهابی (کیبورد)، عقیل خدری (گیتار)، سید محمد موسوی (گیتار) با همراهی گروه کرال شامل بانوها صفایی، دریایی و صلاحی با خوانندگی سید علی موسوی اجرا شد.

وی ادامه داد: بعد از آن هم ترانه دوست نداشتن با تنظیم و آهنگ و خوانندگی سید علی موسوی و شعر بانو عصمت فرخی به همراهی گروه موسیقی سپید اجرا و تنها در این کار حامد ملاحان به گیتار بیس زد.

موسوی افزود: در این جشن بزرگ همچنین اکبر یوسف زاده قطعه فقط نگاه می کنم از ساخته های استاد بابک بیات را با همراهی گروه موسیقی سپید خواند و حامد ملاحان در این کار نیز گیتار بیس زد و سپس همین خواننده قطعه محلی شاه صدرالدین را با تنطیم و آهنگ خودش به همراهی گروه سپید اجرا کرد.

وی تاکید کرد: در این جشن شاهد حضور خارج از تصور مردم در سالیان اخیر در اینچنین جشنی بودیم که به علت تکمیل شدن ظرفیت محل برگزاری جشن بسیاری به خانه های خود بازگشتند.

مسئول فرهنگسرای بندر ریگ در پایان گفت: این امر ضرورت احداث مجتمع فرهنگی هنری بندر ریگ را مسئولان شهرستان گناوه و استان بوشهر گوشزد می کند.

لازم به ذكر است كه اين مراسم با حضور هنرمندان بندرريگي و گروه موسيقي سپيد برگزار و بیش از 1500 نفر از مردم شهر ریگ در سالن محل برگزاری این جشن حضور داشتند.

استقبال از این جشن و ازدحام جمعيت به حدي بود كه ده ها نفر از مشتاقان و همچنين اكثريت مسئولان شهر ريگ موفق به حضور در سالن نشدند.