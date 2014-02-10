پرونده قتلی که به سازش رسید/ جوان اعدامی به زندگی بازگشت

لقمان کیاپاشا معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف گفت: صلح و سازش و مختومه کردن پرونده ها با رضایت طرفین مهمترین وظیفه این شورا است. در واقع در این شوراها اصل بر اجرای صلح و سازش است.



کیاپاشا افزود: در اجرای این هدف طی مکاتبه با داگستری و دادسراها از آنها خواستیم پرونده های قتلی را که احتمال صلح و سازش در آنها وجود دارد به شوراهای صلح و سازش ارجاع دهند تا این پرونده ها در شعبه ویژه صلح و سازش مطرح شود و اعضای شورای حل اختلاف بتوانند با نفوذ کلامی در این زمینه تلاش کنند.



وی با بیان اینکه پرونده های زیادی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، در تشریح پرونده قتلی که اخیرا منجر به سازش شد، اظهار داشت: این پرونده مربوط به قتل مرحوم ح. پهلوان زاده حدود 70 ساله توسط جوانی 28 ساله است که شهریورماه سال 91 در جریان یک درگیری به وقوع پیوست.



وی گفت: پرونده فوق از سوی دادگاه کیفری استان به شعبه ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف ارجاع شده بود و شورای حل اختلاف برای برقراری صلح و سازش جلسات متعددی با اولیاء دم و متهم برگزار کرد تا بتواند این پرونده را از طریق سازش مختومه کند.



کیاپاشا با اشاره به تلاشهای انجام شده در این پرونده ادامه داد: متاسفانه در اثنای همین پیگیری ها، پدر متهم از دنیا رفت و شرایط بدی بر پرونده حاکم شده بود اما تلاشها همچنان با جدیت بیشتری برای گذشت خانواده مقتول ادامه داشت تا سرانجام اولیاء دم حاضر شدند در قبال دریافت دیه از خون قاتل بگذرند.



وی با اشاره به بالا بودن مبلغ دیه درخواستی گفت: با توجه به اینکه خانواده متهم از اقشار ضعیف جامعه به شمارمی آیند و توان پرداخت دیه را نداشتند خانواده مقتول بار دیگر درخواست قصاص را مطرح کرد اما با تلاش فراوان اعضای شورای حل اختلاف و برگزاری جلسات متعدد حاضر شدند با دریافت دیه قانونی در قالب چک از حق قصاص خود صرف نظر کنند.



معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این پرونده در جلسه ای با حضور تمام اولیاء دم در تاریخ 13. 11. 92 به رضایت منتهی شد و با گذشت اولیای دم، متهم از قصاص نجات یافت.



به گفته کیاپاشا این پرونده از جنبه خصوصی مختومه به حساب می آید ولی از نظر جنبه عمومی، متهم هم اکنون در زندان به سرمی برد تا پرونده به دادگاه کیفری استان منتقل و در خصوص جنبه عمومی جرم تصمم گیری شود.



رئیس شورای حل اختلاف استان البرز ضمن قدردانی از همکاری خانواده مقتول اظهار داشت: عفو و گذشت از نشانه های تقوای الهی است و رفتار اولیای دم در گذشتن از حق قصاص عملی خداپسندانه است.