20 پروژه عمرانی دهه فجر پردیس افتتاح شد/ واگذاری 2000 واحد مسکن مهر

فرماندار شهرستان پردیس در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: از جمله مهمترین طرح های قابل افتتاح امروز شهرستان پردیس می توان به گشایش دو هزار واحد مسکن مهر شهر جدید پردیس و واگذاری آن به متقاضیان اشاره کرد.

مهدی مهاجر ادامه داد: پروژه گاز رسانی به مناطق روستایی بخش جاجرود شامل "خسروآباد"، "کمرد"، "شمس آباد" و "تپه سیف" نیز به بهره برداری رسید؛ امور مقدماتی اجرای این طرح با اعتباری مناسب در بخش هایی مانند لوله گذاری خاتمه یافت و آماده افتتاح و فروش انشعاب است.

وی اضافه کرد: مجموعه فرمانداری شهرستان در سایه پیگیری های مستمر و همکاری با شهرداری پردیس یکی از دغدغه های اصلی خدمت رسانی شهر یعنی ایجاد ادارات مستقل خدمات رسان در شهرستان را با افتتاح هفت اداره کمی مرتفع می سازد.

این مسئول افزود: در این هفت واحد اداری محل استقرار نهادهایی مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهزیستی، تعاون، کار و امور اجتماعی، امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت و ... هستند.

مهاجر بیان داشت: همچنین هفت طرح شامل جایگاه سوخت سی ان اجی، آتش نشانی شماره سه شهر پردیس و ... نیز از سوی شهرداری پردیس افتتاح می شود.

شهرستان پردیس یا همان بخش مرکزی تهران سابق، یکی از پر جمعیت‏ ترین مناطق مسکونی شرق استان تهران محسوب می‏ شود.



این شهرستان تازه‏ تأسیس با مساحت یک هزار و 378 کیلومتر مربع از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی، دو شهر پردیس و بومهن و دو بخش جاجرود و بومهن تشکیل شده است.



محدوده جغرافیایی شهرستان پردیس از روستای "تلو" در "سرخه ‏حصار" آغاز شده و تا انتهای بخش بومهن ادامه دارد.



شهرستان 200 هزار نفری پردیس با شهرستانهای دماوند، شمیرانات و پاکدشت دارای مرز مشترک است.



پردیس، مرکز شهرستان پردیس نیز در فاصله 17 کیلومتری پایتخت و دامنه رشته کوه‏ های البرز قرار گرفته است که طبق طرح جامع، تا 600 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.