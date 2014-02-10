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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

مسابقات هنرهای فردی ورزش باستانی نهاوند خاتمه یافت

مسابقات هنرهای فردی ورزش باستانی نهاوند خاتمه یافت

نهاوند - خبرگزاری مهر: مسابقات هنرهای فردی و ورزش باستانی شهرستان نهاوند که به مناسبت دهه فجرآغاز شده بود با شناخت نفرات و تیمهای برتر خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات در سالن ورزشی جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند، اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت ایام دهه فجر و  سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند به مدت سه روز برگزار شد.

محمد تقی شهبازی گفت: این مسابقات در رده نونهالان تا پیشکسوتان با حضور بیش از 200 ورزشکار و در رشته های چرخ تیز، میل سنگین، کباده و سنگ برگزار شد و در پایان به 30 نفر از برگزیدگان اول تا سوم جوائزی اهدا شد.

شهبازی ادامه داد: در رده نونهالان این مسابقات تیم نونهالان نهاوند با 35 امتیاز اول، تیم زورخانه دهفول دوم و تیم روستای دهفول هم به مقام سوم دست یافت.

وی افزود: در رده سنی 20 تا 40 سال هم تیم هلال احمر نهاوند با 26 امتیاز اول، تیم حضرت علی اکبر(ع) دوم و تیم روستای دهفول به مقام سوم دست یافت و در رده سنی پیشکسوتان 50 تا 60 سال نیز تیم مالک اشتر نهاوند با 40 امتیاز به مقام اول دست یافت و تیمهای روستای علمدار و دهفول دوم و سوم شدند.

رئیس هلال احمر شهرستان نهاوند هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را آشنایی جامعه ورزش نهاوند با دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دهه فجر سرنوشت انقلاب را رقم زده و پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای عظیم روزگار و امدادهای غیبی پروردگار بوده که به وقوع پیوسته است.

محمد تقی شهبازی اظهار داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت و موقعیت برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و امام راحل در قالب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به نسل جوان جامعه است.

شهبازی بیان داشت: جامعه ورزش به همراه مردم و دیگر اقشار جامعه در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش اساسی ایفا کردند و در روز 22 بهمن نیز با حضور با شکوه در راهپیمایی بزرگ این روز بار دیگر با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند.

کد مطلب 2233223

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