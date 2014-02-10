انقلاب اسلامی ایران برای تمام مسلمانان و آزادیخواهان جهان الگو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا عصر یکشنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در آموزشگاه شهیده موسوی روستای آبرومند از توابع شهرستان بهار برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران که ثمره خون هزاران شهید و رهبریهای داهیانه امام امت (ره) و رهبر معظم انقلاب است امروز برای تمام مسلمانان و سایر آزادیخواهان جهان الگو شده است.

حاتم نیا با بیان اینکه ایام الله دهه فجر بهترین فرصت برای آگاه سازی مردم از خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب است، اذعان داشت: اجرای برنامه های متنوع و جذاب فرهنگی و هنری در انتقال مفاهیم و ارزش های انقلاب به نسل جوان بسیار مؤثر است.

وی افزود: همه ما ملزم و مکلف هستیم آیینهای نکوداشت این ایام را که پاسداشت ارزشها و آرمانهای والای امام و ملت فهیم ایران اسلامی و انسانیت است و با آگاهی و شعور بالای سیاسی ملت بدست آمده است و ثمره خون شهداست به بهترین نحو شایسته برگزار کنیم .

رمز استمرار انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی آن است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار نیز در این مراسم، اظهار داشت: انقلاب عظیم و شکوهمند ایران با تکیه بر نیروی ایمان به خدای یکتا و اتحاد و ایستادگی ملت مسلمان به رهبری روحانیت آگاه و متعهد و به زعامت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

علی زارعی ادامه داد: ایام الله دهه فجر نشان از دفاع ملت غیور ایران از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است

زارعی با اشاره به اینکه نسل امروز زمانی می‌تواند قدر و قیمت دستاوردهای نسل انقلاب را بداند که تاریخ گذشته را مطالعه کرده باشد، اذعان داشت: تاریخ انقلاب استقامت جانانه و هوشمندانه ملت ایران در 35 سال گذشته را نشان می‌دهد.

زارعی با بیان این مطلب که رمز استمرار انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی آن است، گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه مقابل رفتارها و تصمیمات شاهان و حاکمان گذشته است.

وی امام خمینی (ره) را یک شخصیت بزرگ معنوی قلمداد کرد و عنوان داشت: امام خمینی (ره) توانست در آن برهه زمانی برای آزادی یک ملت از زیر یوغ استعمار، از آسایش، آرامش و زندگی خود بگذرد و با زندان، تبعید نیز حاضر به مصالحه نشد و از حقوق ملت ایران کنار نکشید تا اینکه به پشتوانه ملت توانست حکومت ظلم و ستم را ریشه کند.