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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۳

سقف ورزشگاه فینال لیگ قهرمانان آسیب دید

سقف ورزشگاه فینال لیگ قهرمانان آسیب دید

دیدار تیم‎های بنفیکا با اسپورتنیگ لیسبون به دلیل ریزش مصالح سقف ورزشگاه "لایت" به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون به دلیل توفان شدید لغو شد. مسئولان ورزشگاه مجبور شدند 50 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه لایت را خارج کنند. شدت باد به قدری بود که قطعات پلاستکی سقف ورزشگاه به داخل فرو ریخت. پس از اینکه تماشاگران از ورزشگاه خارج شدند، قطعات فلزی هم به روی سکوها افتاد.

دیدار پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا قرار است در تاریخ 24 مه (3 خرداد) در ورزشگاه لوز برگزار خواهد شد.

"ماریو فیگوئیردو"، رئیس لیگ فوتبال پرتغال،  گفته این تصمیم برای جلوگیری از یک فاجعه اتخاذ شده است.

وی گفت: قطعات ریز شیشه از سقف فرو می‎ریخت. در یک نشست فوری که 15 دقیقه پیش از آغاز بازی برگزار شد، ما درخواست آن را داشتیم تا بازی ادامه پیدا کند اما آنها گفتند بازی باید به تعویق بیفتد و ورزشگاه باید به سرعت تخلیه شود.

 

 

کد مطلب 2233235

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