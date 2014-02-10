18 طرح عمرانی در اردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر شامگاه یکشنبه با حضور محمد علی طرفه معاون امور عمرانی و محمد رضا کمالی مدیر کل دفتر امور شهری 9 طرح شهری شهرداری اردستان از جمله طرح روفوژ میانی بلوار مصلی اردستان شامل احداث جعبه‌های گل، سنگ فرش و ایجاد روشنایی با صرف اعتباری بالغ بر 500میلیون ریال وفاز اول و دوم بلوار دانش آموز شامل نصب جدول، ایجاد روشنایی، سنگ فرش کف، ساخت جوی آب و ایجاد پل‌های ارتباطی با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 700میلیون ریال به بهره برداری رسید.

احداث و زیباسازی بلوار دانشجو شامل ایجاد فضای سبز، سنگ فرش، زیباسازی و اصلاح هندسی و ایجاد تاسیسات آبیاری تحت فشار با هزینه بالغ بر یک میلیارد و 200میلیون ریال و بازگشایی و زیرسازی رینگ غربی شهر اردستان با هدف روان سازی و کاهش حجم ترافیک خیابان اصلی اردستان و هم‌چنین دسترسی راحت‌تر به مسکن مهر و دانشگاه آزاد که طول مسیر این طرح حدود 20 هزار متر است با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و600 میلیون ریال از دیگر طرح های شهرداری اردستان است که امروز به بهره برداری رسید.

همچنین درخت‌کاری پارک شادی با صرف هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون ریال و جدول‌گذاری کوچه‌های شهرک‌های مدرس و کاوه به طول هشت هزار و 800 مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200میلیون ریال و عملیات ساماندهی، سنگ فرش و احداث سردرب و روشنایی گلزار شهدای محله کبودان و پارک شهدای گمنام با صرف اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال نیز از طرح های افتتاح شده شهرداری اردستان است.

معاون عمرانی استاندار در ادامه سفر به اردستان 401 واحد مسکن مهر در اردستان و مهاباد با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال را افتتاح کرد.

طرفه همچنین به شهر زواره رفت و ساختمان جدید آبفا شهر زواره را که در زمینی به مساحت 1822 متر مربع با زیربنای 215 مترمربع با هدف خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و تکریم ارباب رجوع ورفاه حال پرسنل و نشاط سازمانی با هزینه ای بالغ بر دومیلیارد و500 میلیون ریال احداث شده بود را به بهره برداری رساند.

پنج طرح کشاورزی نیز با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال و همچنین بهسازی و توسعه روشنایی شبکه برق شهرستان با اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

