مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- شمار تلفات ناشی از بارش شدید برف و یخبندان در ژاپن به 11 کشته رسید.

- دور دوم مذاکرات دولت و مخالفان سوری امروز در ژنو آغاز می شود.

- بیش از 600 نفر از ساکنان شهر حمص، منطقه قدیمی این شهر را تخلیه کردند.

- دو حزب ائتلاف حاکم در بوسنی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

- مشاور امنیت ملی دولت پاکستان اعلام کرد که هیچ فشاری در جریان مذاکرات با طالبان وجود ندارد.

- یک مقام افغانی از کشته شدن 7 سرباز در غرب این کشور خبر داد.

- وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد که هیچ نشانه ای مبنی بر آزمایش هسته ای کره شمالی وجود ندارد.

- مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر درباره حملات احتمالی در بازیهای المپیک سوچی هشدار داد.

- مقامات پاکستان از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن 14 فرد دیگر در جریان حمله افراد مسلح به یک مکان مذهبی در شهر کراچی خبر دادند.

- وزارت امور خارجه آمریکا از سفر وزیر خارجه این کشور به چین، کره جنوبی، اندونزی و امارات متحده عربی از روز پنج‌شنبه خبر داد.

