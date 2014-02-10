انتصاب اعضای هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری در احکام جداگانه‌ای سعید سهراب‌پور و رضا ملکی را به سمت عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

متن احکام دکتر حسن روحانی بدین شرح است:

بسم الله‌الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور

در اجرای بند (5) ماده (5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنم.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر رضا ملکی

در اجرای بند (5) ماده (5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنم.

حسن روحانی