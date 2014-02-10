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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۷

در احکامی از سوی روحانی صورت گرفت؛

انتصاب اعضای هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

انتصاب اعضای هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

رئیس جمهور طی احکامی سعید سهراب‌پور و رضا ملکی را به سمت عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری در احکام جداگانه‌ای سعید سهراب‌پور و رضا ملکی را به سمت عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

متن احکام دکتر حسن روحانی بدین شرح است:

بسم الله‌الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور
در اجرای بند (5) ماده (5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنم.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر رضا ملکی
در اجرای بند (5) ماده (5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنم.
حسن روحانی

کد مطلب 2233240

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